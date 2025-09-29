【牛角】秋の“ハラミ”祭り到来！やみつきハラミ「半額」で食欲の秋を加速！～人気３種が一斉割引、お得にハラミ三昧～

株式会社レインズインターナショナル

コロワイドグループの株式会社レインズインターナショナルが展開する牛角では、食欲の秋を満たす特別キャンペーン「秋の焼肉祭り」を開催します。「やみつきハラミ」は“半額”、「牛角ハラミ」「牛角上ハラミ」も特別価格で登場し、人気3種のハラミをおトクに楽しめるチャンス。さらに、秋の味覚“さつまいも”を使った「蜜おさつバター」や、食後に嬉しい「牛角アイス」も特別価格に。生ビールは290円(税込319円)、ハイボール＆無糖レモンサワー190円(税込209円)と、ドリンクもおトクに楽しめます。この秋だけの“ハラミ三昧”＆“お祭り価格”をお見逃しなく！

秋は“食欲の秋”とも呼ばれるほど、食事を楽しむのにぴったりの季節。特に、赤身と脂のバランスが絶妙なハラミは、あっさりしつつも程よい脂で満足感のある部位として人気が高く、食欲が増す秋の夜長におすすめです。「焼肉は好きだけど、脂が重すぎるものは避けたい…」そんなニーズにも応える“ちょうどいいお肉”です。また、SNSで話題の「蜜おさつバター」＆「牛角アイス」のアレンジメニューもお得にお楽しみいただけます。牛角では、より多くのお客様にお腹も心も満たしていただきたいという想いから、お肉・サイドメニュー・デザート・ドリンクまで幅広くおトクに楽しめる「秋の焼肉祭り」を企画しました。

「秋の焼肉祭り」キャンペーン 概要

●実施期間：2025年10月1日(水)～10/21日(火)の平日限定

●対象商品：全13商品

●実施店舗：全国の牛角店舗（沖縄県を除く）

※牛角食べ放題専門店、牛角焼肉食堂、牛角成城学園前店を除く。

●利用方法：着席時・会計時に「専用ページ画面」をスタッフに提示。

※割引前の飲食代金3,300円(税込)以上で利用可。※その他クーポン券・優待サービスとの併用はできません。ただし、併用可の記載のあるクーポンは除きます。※ご利用条件の詳細は、専用ページをご確認ください。

「秋の焼肉祭り」対象商品

「秋の焼肉祭り」専用ページはこちら :https://www.gyukaku.ne.jp/lp/202508_fallCP/release/?utm_source=release&utm_medium=release&utm_campaign=202509_fall_cp- やみつきハラミ 味噌にんにく 特別価格：290円(税込319円)

“ぷりっ”と弾む食感と噛むたびに肉汁の旨みがあふれます。味噌だれに含まれる酵素がお肉をふっくらジューシーに仕上げ、加熱するとこんがり焼き色、香ばしい匂いが立ちのぼる。ガツンと効いたにんにくと味噌のコクが食欲を直撃し、ビールやハイボールが止まらなくなる“やみつきの一皿”です。

- 牛角ハラミ 特別価格：480円(税込528円)

肉の旨みをしっかり味わえるサガリを使用。黒胡椒がアクセントのクセになる一皿。

- 牛角上ハラミ 特別価格：680円(税込748円)

30日間じっくり熟成。やわらかくジューシーな旨みが広がる、贅沢な一皿

■SNSで話題のアレンジメニューもお得に！蜜おさつバター＆牛角アイス

熱々ほくほくの「蜜おさつバター」に、ひんやり「牛角アイス」をトッピング。とろけるバターの甘みと、黒蜜ときな粉の香ばしさが口いっぱいに広がる極上スイーツに。熱と冷、甘さと香ばしさのコントラストがクセになる、牛角ならではの“ごほうびデザート”の完成です。

■他にもお得がたくさん！

【会社概要】

株式会社レインズインターナショナル

代表取締役社長：澄川 浩太

牛角、しゃぶしゃぶ温野菜、居酒家 土間土間、とんかつ神楽坂さくら等の飲食店を展開