環境に優しいモビリティの加速：熱管理技術の革新により、電気自動車用バッテリー冷却材市場は2033年までに28.4億米ドルを突破する見込み
世界の電気自動車（EV）用バッテリー冷却材市場は堅調な成長が見込まれており、2024年の20億8980万米ドルから2033年には28億4810万米ドルに拡大すると予測されています。これは、2025年から2033年の予測期間における年平均成長率（CAGR）3.5%に相当します。この成長は、EVの普及拡大、熱管理技術の進化、そしてバッテリーの安全性と効率性に関する規制強化によって推進されています。
EV普及拡大が高度な熱管理技術への需要を促進
世界が持続可能な交通手段への移行を加速させる中、EVの成功にはバッテリーの性能と寿命が不可欠となっています。バッテリー冷却材は、最適な動作温度の維持、安全性の確保、リチウムイオンバッテリーパックの寿命向上に重要な役割を果たしています。世界のEV販売台数が今後10年間で大幅に増加すると予想されることから、効率的で環境に優しいバッテリー冷却材への需要も増加すると見込まれています。
主要なEVメーカーは、熱暴走のリスクを抑制し、充電サイクルを最適化するために、液体冷却システム、特にグリコール系冷却材を積極的に採用しています。この傾向は、高電圧バッテリー向けに特化した高性能冷却材の開発を大きく促進しています。
グリコール系冷却材が市場シェアを独占
様々な製品タイプの中で、エチレングリコール系およびプロピレングリコール系冷却材は、優れた熱伝導性、コスト効率、そして既存のバッテリー構造との互換性などから、市場を席巻しています。さらに、メーカーは、政府や規制機関が定めた環境および安全基準を満たすため、非導電性、非毒性、生分解性の冷却材を開発しています。
これらの革新は、単に性能向上に留まらず、主要な自動車メーカーやTier1サプライヤーが世界的に推進している環境、社会、ガバナンス（ESG）目標にも合致しています。
アジア太平洋地域が成長の牽引役となる
アジア太平洋地域は、EVの生産とバッテリー技術革新において依然として最先端を走っています。中国、韓国、日本などの国々は、ギガファクトリー、EVインフラ、バッテリーリサイクルへの巨額投資を行っており、冷却材メーカーにとって好調な市場環境を形成しています。世界最大のEV市場である中国は、乗用車と商用車の両分野で、バッテリー熱管理用流体に対する需要を牽引しています。
一方、北米とヨーロッパも、強力な政策支援、税制優遇措置、そして新型EVモデルの投入によって成長を加速させています。米国のインフレ抑制法（IRA）と欧州グリーン・ディールは、クリーンエネルギー技術への投資を促進しており、これは冷却材や流体供給チェーンにも波及すると予想されています。
OEMと冷却材サプライヤーのR&Dにおける連携強化
自動車OEM、化学会社、熱管理システムプロバイダーは、独自の冷却材配合液を共同開発するために連携を深めています。業界の主要企業は、以下の点に注力しています。
放熱性を向上させる低粘度冷却材の開発
高電圧用途における安全性を確保するための絶縁特性の向上
次世代の固形電池や急速充電システムに対応可能な冷却材の開発
これらの共同事業や技術提携は、EVバッテリーの安全性、効率性、リサイクル性に関する新たな基準を確立しています。
