看護の魅力を伝える中高生向け無料イベント「ナスみら」を11月9日（日）に北とぴあにて開催

マインヘルスケア株式会社

看護師支援事業を行うマインヘルスケア株式会社（所在地：熊本県宇城市、代表：西山 妙子）が運営するオンラインコミュニティ「ナースライフバランス研究室」の有志メンバーによるナースまつり実行委員会は医療・看護に興味がある、または看護師を目指す中高生とその保護者・教員を対象とした体験型無料イベント「ナスみら（ナース未来まつり）」を、2025年11月9日（日）に東京都北区・北とぴあにて初開催します。

「ナスみら」とは

医療や看護に興味がある、看護師を目指す中高生とその保護者・教員を対象とした体験型無料イベントです。会場内には、バイタルサイン測定や採血・点滴、AED操作、妊婦・高齢者疑似体験など、現場さながらの「看護体験ブース」を設置します。また、看護系大学・専門学校による「就学相談ブース」や、現役看護師や看護学生が語る「キャリアディスカッション」も予定しており、進学後や就職後のリアルなイメージをつかめる構成となっています。





オープンキャンパスとは違う「ナスみら」の強み

現役看護師らで構成されるナースまつり実行委員会が企画・開催する「ナスみら」には、以下の特徴があります。

現役看護師と一緒に体験できる

現役の看護師がレクチャーするリアルな看護体験ができます。

複数の学校を比較できる

参加する学校が複数あるため、進学相談を通じてそれぞれの特色を比較・理解することが可能です。

中立的な情報提供

インターンシップのように特定の医療機関に偏った内容ではなく、中立的に看護の仕事や進学の可能性を知ることができます。

これにより、参加者は幅広い視点から自分に合ったキャリアを考えるきっかけを得られます。「ナスみら」は、従来の進路説明会では伝えきれなかった“看護のリアル”を、中高生自身が体験を通して理解できることが最大の特徴です。

その結果、「親に勧められたから」「収入が安定していそうだから」といった理由だけで進路を決めるのではなく、自らの意思で進路を選ぶ力を育むことができます。これにより、進学後や就職後に「こんなはずではなかった」と挫折する人を減らし、持続可能な看護職キャリアの形成につながると考えています。

▶イベント概要

名称：ナース未来まつり「ナスみら」

日時：2025年11月9日（日）12:00～18:00

会場：北とぴあ 展示ホール

東京都北区王子1丁目11－1（JR・東京メトロ王子駅北口より徒歩2分）

対象：医療・看護に興味のある中高生、その保護者・教員

（看護師を志す社会人の方）

来場者数：300名を見込み

参加費：無料

公式イベントサイト：https://nurse-matsuri.com/student

主催：ナースまつり実行委員会

運営事務局：マインヘルスケア株式会社

▶主な内容

看護体験コーナー：採血・点滴体験、バイタルサイン測定、AED操作、妊婦・高齢者疑似体験など

就学相談ブース：看護系大学・専門学校による進学相談（8校予定）

ミニセミナー：大学or専門学校どっちがいいの？、学費の話（奨学金、助成金）、模擬授業

キャリアディスカッション：現役看護師によるトークライブ・キャリア紹介

縁日ブース：輪投げ、的当て、パーソナルカラー診断、ヘナタトゥー体験

ナース服フォトブース：白衣を選んで記念写真

展示企画：「看護キャリア大図鑑」「私のなりたい看護師」など学生参加型展示

開催の背景

現在、看護師の約8割が「辞めたい」と感じる一方で、高齢化の進展に伴い、看護人材への需要はますます高まっています。しかし、2019年以降、看護系大学や専門学校の受験者数は減少傾向にあり、将来的な人材不足が深刻な社会課題となっています。

「ナスみら」は、こうした現状を変えるきっかけとして、進学前の段階から看護の魅力と現実をリアルに体験できる場を提供し、進路選択を支援することを目的としています。未来の看護人材を育む第一歩として、中高生に看護の魅力を伝えるだけでなく、教育機関・現場・社会をつなぐハブとなることを目指しています。

▶今後の展望

「ナスみら」をきっかけに、看護職に興味を持つ学生と教育機関・現役看護師のつながりを深め、将来的な看護人材不足の解決にも貢献していきます。



【ご支援・寄付のお願い】

「ナスみら」は、参加費無料での開催を予定しております。

つきましては、本イベントの趣旨にご賛同いただける団体・企業・個人の皆さまからの 協賛（プレゼント提供を含む）や寄付金のご支援 を募集しております。いただいたご支援は、イベント運営費や実行委員の活動費、当日ボランティアの交通費、会場内でのプレゼントなどに活用させていただきます。

寄付については公式イベントサイトをご覧ください。

https://nurse-matsuri.com/news/sponsorship

本件に関するお問い合わせ

ナースまつり実行委員会（事務局：マインヘルスケア株式会社）

担当：西山妙子

Email：info@nurse-matsuri.com

TEL：070-8304-3329