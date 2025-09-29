TeadsのCTVホームスクリーンがプレミアム動画広告において卓越したアテンションとブランド効果を実現

Teads Japan株式会社

オープンインターネットのオムニチャネル成果プラットフォームであるTeads(https://www.teads.com/)（NASDAQ: TEAD）は

本日、神経科学の専門機関であるMediaments Instituteと共同で実施した新たなCTVホームスクリーン調査の結果を発表しました。調査結果によると、CTVホームスクリーンの広告枠は従来のスキップが可能なプレロール広告と比較して、著しく高いアテンションとより高いエンゲージメントを生み出すことが明らかになりました。

ラボ環境における視線追跡とブランド想起調査を100人のスマートTV視聴者を対象に実施した結果、

TeadsのCTVホームスクリーン広告は従来のスキップが可能なプレロール広告を上回り、3D広告では

29%早く視聴者のアテンションを集め、さらに長く視線を獲得できることが分かりました。

また、Teadsの同広告のアテンションレートは48%を達成し、YouTubeのプレロール広告の数値と比較し16%上回りました。さらに、3Dユニットなどのクリエイティブフォーマットでは、視聴者の集中度と想起率が一層向上しました。

Teadsのデータ＆インサイト部門、シニア・バイス・プレジデントであるCaroline Hugonencは次のように述べています。

「広告主が細分化されたCTV環境の中で視聴者と有意義につながろうとする中、 CTVホームスクリーン広告は新たな開拓者となります。我々の調査は、戦略的に取り組むことで視聴者が最初に目にする画面が最も効果的な接点になり得ることを示しました。受動的な発見を能動的なエンゲージメントへと変え、測定可能なブランド成果をもたらすのです。」

CTVホームスクリーンはブランドストーリーテリング、検討、アクションにおいてプレミアムな瞬間を提供します。本調査では、視聴者がホームスクリーン広告を「見た」だけでなく「記憶した」ことも判明しました。自由回答による想起率は最大50%、助成想起率は84%に達し、71%の視聴者が広告ブランドについてさらに知りたいと回答しました。視覚認知率は平均55%、最高では86%に到達し、短尺フォーマットの一般的な基準を大幅に上回る結果となりました。

これらの成果をベースに、Teadsは米国外で初となるCTVホームスクリーン向け予測型アテンションモデルの開発を進めています。アテンション測定パートナーのMedicaments Instituteが2025年6月に完了した第1フェーズでは、15時間以上のライブ視線追跡により基礎的な知見を確立しました。今年後半に開始予定の第2フェーズでは、実際のCTVホームスクリーンキャンペーンにおけるアテンション測定を可能にし、広告主がCTVインストリーム広告やオンライン動画広告とあわせて、これらの枠を効果的に評価できるようになります。

Mediamentsの創設者兼CEOであり神経科学博士のDorothee Rieu氏は次のように述べています。

「Teadsと共同で今回のような大変重要な調査に取り組め、貢献できたことを嬉しく思います。科学的手法とビジネスインサイトを融合し、実際の視聴環境でキャンペーンを再現することで、確かなデータと成果がいかに数値として表れたのかデータを導き出すことができました。これらは業界における予測型アテンションモデルの構築に役立つでしょう。」

Teadsは2023年のサービス開始以来、1,500件以上のCTVホームスクリーンキャンペーンを成功裏に展開し、その節目を迎えました。 CTVのキャンペーンは、Cartier、Nestle、Air Franceなど世界中のプレミアムブランドに実施されています。Cartierは初の3D CTVホームスクリーンキャンペーンで1,200万件以上のインプレッションを獲得し、Air FranceはスマートTVのホーム画面上でのプレミアム広告枠の確保により推奨意向が22%向上しました。

*アテンション率は、ブランドコンテンツへのポジティブな視線注視（アテンション）時間を総視聴可能時間で割ったものとして定義。

Media Mentoについて

Media Mentoは、メディアおよび広告の認知分析に特化した調査機関で、神経科学博士のDorothee

Rieu氏により2009年に設立されました。科学とビジネスインサイトを融合し、視線追跡技術、アテンション指標、ブランド想起テスト（潜在的・顕在的）、行動測定を駆使して、広告やメディアの効果に関する実用的なインサイトを提供しています。主要なメディア代理店、出版社、プラットフォーム、ブランドから信頼を得ており、先端的な神経認知手法をオーダーメイド調査に転用し、予測モデルの構築に役立つ重要な成果データを提供しています。

詳細は www.mediamento.com/(https://www.mediamento.com/) をご覧ください。

Teadsについて

Teadsはオープンインターネットにおけるオムニチャネル成果プラットフォームとして、プレミアムメディアを通じてマーケターにフルファネルの成果を提供しています。ブランド構築からパフォーマンス目標まで、有意義なビジネス成果に注力し、予測型AI技術を活用して高品質なメディア、美しいブランドクリエイティブ、文脈に基づくアドレッサビリティと測定を結び付けることで、広告投資の価値を最大化します。世界で最も規模の大きいオープンインターネット広告プラットフォームの1つであり、

10,000社以上の出版社、20,000社以上の広告主と直接提携。ニューヨーク本社を拠点に、30か国以上で約1,800人のグローバルチームを擁しています。

詳細は www.teads.com. をご覧ください。

会 社 名：Teads Japan 株式会社

所 在 地：東京都港区赤坂3-1-2 BIZCORE赤坂見附 9F

U R L ：https://www.teads.com(https://www.teads.com/)