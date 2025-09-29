大手食肉加工の印南食品に、マッスルスーツ「Soft-Power(R)」を導入

株式会社イノフィス

アシストスーツを製造・販売する、東京理科大学発スタートアップの株式会社イノフィス（東京都八王子市、代表取締役社長：乙川 直隆）は、2025年3月、株式会社印南食品の姫路事業所へ、サポーター型アシストスーツ「マッスルスーツSoft-Power(R)」を5台納品しました。アシストスーツはこれまで、高齢従業員から抵抗感が強いというお話をいただくこともありましたが、本導入では特に高齢の方から負担軽減できたと前向きなお声をいただくことができました。

アシストスーツは、同社スタッフの身体的負担軽減と業務効率改善に貢献いたします。

■従業員の高齢化と人手不足により、身体的負荷の軽減が課題に

印南食品は、家庭用・業務用の加工食品の製造や、生肉の加工食品を製造する大手食肉加工会社です。姫路事業所の工場では、商品に使う原料や調味料の積み込み・仕分け作業が日常的に発生しています。作業員の高齢化が進む中で、身体的負担の大きい作業を減らしていくことが必要だと感じ、対策を考えていました。最初は、積み込みや仕分けの作業時間を短縮できるようシフトを調整していましたが、人手不足もあり調整自体が難しく、十分に身体的な負担を軽減できていない状況でした。今後も安定して働きやすい職場環境を作っていくために、根本的な対策が求められていました。

■株式会社印南食品様からのコメント（姫路加工部 加工課 徳永龍太郎様）

当初は作業をサポートする補助具を使用していましたが、導入効果が限定的であることから別の対策を考えていた中で、上司から紹介されたのがイノフィスのマッスルスーツシリーズでした。マッスルスーツのいくつかの種類を実際に試用した結果、動きを妨げずに作業者に適した補助効果が得られる「Soft-Power(R)」が弊社の作業には適していると感じ、導入を決めました。最初は従業員にとって着用の抵抗感が強いのではと危惧しましたが、特に高齢の作業員の方から「作業が楽になった」という声が上がったのでホッとしました。積み込みや仕分け作業の負担軽減に繋がり、今後も長く使い続けられるのではないかと感じています。

■マッスルスーツSoft-Power(R)（ソフトパワー）について

マッスルスーツシリーズで培った人工筋肉のアシスト技術をサポーターの背面部に組み込むことで、サポータータイプでは最強クラス※1の補助力を実現。腰の負担を35％軽減※2します。製造・物流倉庫での持ち上げ・持ち運び作業や、介護現場でのつらい姿勢維持、農作業の前傾姿勢など腰に負担のかかる作業で効果を発揮します。

※1 当社比 ※2 当社実証実験により

マッスルスーツSoft-Power

製品名：マッスルスーツSoft-Power(R)（ソフトパワー）

サイズ：１サイズ（適用身長：150cm～200cm、ウエストサイズ：フリー）

メーカー希望小売価格：59,400円（税込）

ブランドサイト：https://musclesuit.co.jp/soft_power/

○「マッスルスーツ」は株式会社イノフィスの登録商標です。

＜製品ラインナップ＞

＜アシストスーツ体験ショールーム 体験者募集中＞

マッスルスーツシリーズラインナップ

イノフィスは、「マッスルスーツ」シリーズや他社のアシストスーツ、物流系ソリューションの体験・相談が可能なショールーム「神楽坂ショールーム」を、2025年5月に開設しました。

累計35,000台を超える出荷実績を持つ「マッスルスーツ」は、介護、農業、製造、物流、建設など多様な現場で導入が進んでいます。導入検討者や販売代理店候補、報道関係者の皆様に、実際の使用感をご体験いただくことが可能です。また、弊社が今後取り扱いを予定している物流系ソリューションの展示も、順次進めてまいります。

アシストスーツショールーム

【ショールーム概要】

名 称：「神楽坂ショールーム」

所在地：〒102-0072 東京都千代田区飯田橋４丁目１０－１ セントラルプラザ 2階

東京理科大学神楽坂キャンパス インキュベーション施設ルーム３

営業時間：平日火曜～金曜 10:00～17:00（完全予約制）

予約方法：下記URLに記載の予約フォームよりお申し込みください。

https://innophys.jp/exhibition-hall/