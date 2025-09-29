男子バスケ“ライジングゼファーフクオカ”と九州イノアックが公式パートナー＆サプライヤー契約を締結

日本で初めてウレタンフォームの生産を始めた化学素材のリーディングカンパニーである株式会社イノアックコーポレーション（代表取締役社長：野村泰、名古屋本社：愛知県名古屋市・東京本社：東京都品川区、以下イノアック）のグループ会社である株式会社九州イノアック（代表取締役：飯田康雄、本社：福岡県福岡市博多区 以下、九州イノアック）は、ライジングゼファーフクオカ株式会社（代表取締役社長：古川宏一郎、本社：福岡県福岡市東区）が運営する、ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ（以下 Bリーグ）に所属するライジングゼファーフクオカとオフィシャルスポンサー契約およびオフィシャルサプライヤー契約を締結いたしました。





この度九州イノアックは、地元福岡に拠点を構えるライジングゼファーフクオカの「バスケ王国の威信に

かけて“オール福岡”で日本一になる」という経営理念に共感し、オフィシャルスポンサーとなりました。

トップカテゴリーのBプレミア昇格に向けて進み始めたライジングゼファーフクオカは、将来の日本バスケ界をけん引する若手選手が地元福岡でプレーしたいと思える環境を整備することに尽力しています。

その考えに九州イノアックは賛同し、一緒に地元を盛り上げるためにライジングゼファーフクオカと

コラボレーションした企画を準備しています。

ブースターの皆さまに没入して試合を楽しんでいただくために、九州イノアックは「応援に集中できる

“快適さ”」をコンセプトとした九州イノアック製の座布団や背当てクッションなど数種類の商品を

提供いたします。この商品体験は、ホームアリーナである照葉積水ハウスアリーナ（福岡市東区香椎）で

開催するホーム試合限定にて実施します。製品の企画開発から製造・販売まで、すべてMADE IN KYUSHUにこだわった商品を実際に触って体感いただける機会です。また、会場内のセンタービジョンでは

イノアックグループのCM等が放映される予定です。

また、九州イノアックから選手へマットレスやまくらをプレゼントする贈呈式を来月10月に開催予定

です。バスケットボールはほかのスポーツと比べて選手同士の接触が多く、体力の消耗が激しいため、

疲労回復につながる「睡眠」に関心をもつ選手が増えています。そこで九州イノアックは、

選手ひとりひとりに合った寝具をご提供し、眠りからチームをバックアップしていきます。

これから九州イノアックのスポンサーシップ活動にぜひご注目ください！

選手コメント

九州イノアックとのオフィシャルスポンサー契約についてライジングゼファーフクオカのキャプテン・寒竹隼人選手と田鍋保子ヘッドアスレティックトレーナーより温かいコメントを頂戴しました。

【キャプテン・寒竹隼人選手】

この度、九州イノアック様に遠征用のマットレスや枕などをご提供して頂ける事になりチーム一同、

心より感謝しております。 シーズンの半分が遠征でホテル宿泊になり、慣れないベッドであったり

睡眠環境が不安定になる中で、それぞれの好みに合わせたマットレスや枕を使用することにより睡眠の質が向上し、間違いなく良いコンディションで試合に望めると思います。このサポートを力に変え、

最高のパフォーマンスで戦う姿を皆さまにお見せできるよう精一杯頑張ります。

【ヘッドアスレティックトレーナー・田鍋保子氏】

選手のパフォーマンスを最大限に引き出すためには、質の高い睡眠によるリカバリーが不可欠です。

しかし、遠征先ではアドレナリンの高まりや環境の違いから、十分な睡眠を取れないケースが

少なくありません。今回ご提供いただいたマットレスと枕は、体圧分散や寝姿勢の安定をサポート

してくれるため、睡眠の質を高め、疲労回復に大きな効果が期待できます。このようなサポートを

いただけることで、選手が万全の状態で試合に臨める環境づくりが一層進むと確信しています。

心より感謝申し上げます。

ライジングゼファーフクオカ

・設立年：2007年

・活動区域：福岡県福岡市

・チームの紹介：

チーム名“ライジングゼファーフクオカ”の「ゼファー」とはギリシャ神話に出てくる「西から吹く風」の神。「ライジング」は、「雷神」という意味があり、その二つを掛け合わせることで「風神」「雷神」がそろい踏みになり勝利を呼び込むようにという願いを込めて“ライジングゼファーフクオカ”と名付けられました。そしてチームエンブレムは、雷のように力強く、風のような速さで上昇していく様を表現しています。フォントは「跳ね」をイメージし、選手の「躍進」を願い、「R」と「Z」からデザインしています。 2006年より前身の“ライジング福岡”がbjリーグに参入。2016年のBリーグ発足時には第三部相当のB3リーグに参戦。翌年よりB2リーグに昇格し、B2優勝を狙います。

九州イノアック

株式会社九州イノアックは、1926年に愛知県で創業した井上護謨製造所（iRCタイヤ）を始まりとする

イノアックグループの高分子化学製品メーカーです。“MADE IN KYUSHU”をスローガンに揚げ、地域No.1の企業を目指して高品質なモノづくりに取り組んでいます。優れた特性を持つウレタンフォームや樹脂などの化学素材を用いて、お客様のニーズに合った製品・特性の開発に努め、厳しい品質チェックをクリアすることで信頼の輪を広げています。

九州の地から未来を見据え、“MADE IN KYUSHU”を誇りに私たちはこれからも歩み続けます。

◇九州イノアック HP：https://www.kyu-inoac.co.jp/

◇カラーフォーム健康ショップ うきは：https://colorfoam-kenkoushop-ukiha.studio.site/

＜本プレスリリースに関しまして＞

プレスリリースに掲載されている内容やその他の情報は、発表時点での情報です。予告なく変更する場合があります。予めご容赦ください。