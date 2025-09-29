生成AIでDD・契約・知財整理を効率化──リーガルテックVDRがM&A業務を革新

リーガルテック株式会社

リーガルテック株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐々木隆仁）は、M&Aの現場におけるデューデリジェンス（DD）・契約レビュー・知財評価業務を効率化する、次世代型AI搭載VDRシステムの提供を本格開始した。本サービスは、国産VDRプラットフォーム「リーガルテックVDR」に生成AIを組み合わせることで、複雑化するM&A業務の効率化と標準化を実現する。

導入背景

日本のM&A市場では、従来の仲介主導型から会計士・弁護士などの専門家が主導するFA型へと移行が進んでいる。これに伴い、契約書・財務資料・知財データなど膨大なドキュメントを精査する必要性が高まり、現場では以下の課題が顕在化していた。

リーガルテックVDRの採用理由

- 契約・技術・会計文書の膨大さによるレビュー負荷- 類似案件知見の活用不足- 弁護士・会計士間の情報連携の煩雑さ- 作業履歴や権限管理に関する統制の難しさ

リーガルテックVDRは、生成AIによる要約・比較分析・ナレッジ統合を可能とし、M&Aにおける煩雑な士業業務を大幅に省力化する。具体的には、

- 重要項目の自動抽出・要約によるレビュー効率化- RAG（検索拡張生成）による過去案件ナレッジの即時参照- ナレッジ統合による士業間の共通基盤化- VDRによる証跡記録・権限管理の一元化

といった機能が評価されている。

活用状況と効果

本サービスは、リーガルテック社が提供する生成AIナレッジシステム「AI孔明 on IDX」との連携を基盤としており、以下のような活用が可能である。

- 買収対象企業の契約書・財務データの自動要約・分析- 知財ポートフォリオの構造化と簡易スコアリング- DDフェーズでのQ&A対応のAIエージェント化- クロスボーダー案件における英語⇔日本語変換支援

これにより、法務・会計・知財領域の士業が従来数日を要したレビュー業務を数時間単位に短縮する効果が期待されている。

今後の展望

リーガルテックVDRは、国産かつ士業特化のM&A支援基盤として、プロフェッショナルファーム・法律事務所・大手監査法人を中心に導入が進んでいる。今後は、生成AIの機能拡充とクロスボーダー案件対応を強化し、日本におけるM&Aプロセスのパラダイム転換を支える存在を目指す。

製品ページ：https://www.legaltechvdr.jp/

お問合せ：https://form.legaltech.co.jp/aos/legaltechvdr/input/

会社概要

会社名：リーガルテック株式会社

設立：2021年3月

資本金：3億8,000万円（資本準備金含む）

代表取締役社長：佐々木 隆仁

所在地：東京都港区虎ノ門5-13-1 虎ノ門40MTビル4F

URL：https://www.legaltech.co.jp/

事業概要：特許調査・発明抽出プラットフォーム「MyTokkyo.Ai」、自社専用AIプラットフォーム「AI IPGenius」、共同開発支援プラットフォーム「リーガルテックVDR」の開発・提供