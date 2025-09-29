マクドナルドが青く染まる チャリティイベント「青いマックの日」10月19日(日)開催決定！世界を席巻するHIPHOP/R&Bガールズグループ XGが特別サポーターに就任！



マックハッピーデーとして9年目を迎え、「青いマックの日」として4年目である今年は、店頭募金や募金付きセット、ハッピーセット(R)※２のご購入など、さまざまな方法でご参加いただけるマクドナルドのチャリティイベントです。お客様からいただく募金は、「ドナルド・マクドナルド・ハウス」を運営する公益財団法人ドナルド・マクドナルド・ハウス・チャリティーズ・ジャパン(以下、DMHC(R))に寄付させていただきます。10月19日(日)にむけて、マクドナルド店舗では、DMHC支援のテーマカラーである青色のバルーンや装飾で青く染まり※1、商品をお渡しするテイクアウトバッグやコールドドリンクカップS/M/L全サイズ(※プラスチックカップは除く)を青い限定デザインで提供いたします。