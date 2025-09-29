こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
マクドナルドが青く染まる チャリティイベント「青いマックの日」10月19日(日)開催決定！世界を席巻するHIPHOP/R&Bガールズグループ XGが特別サポーターに就任！
募金付きセットも登場！メンバーの推しメニューをセレクトした「BLUE GALAXY SET」 10月1日(水)-10月31日(金) 期間限定販売！
日本マクドナルド株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：トーマス・コウ)は、病気と向き合う子どもとそのご家族のための滞在施設「ドナルド・マクドナルド・ハウス」支援を目的としたチャリティ活動「青いマックの日」を10月19日(日)に全国のマクドナルド店舗で実施いたします。今年は世界を席巻する7人組HIPHOP / R&Bガールズグループ XGが特別サポーターに就任。メンバーの推しメニューをセレクトした期間限定のセットメニュー「BLUE GALAXY SET(ブルーギャラクシーセット)」や、ライブ配信イベント「#青いリアタイマクパ」を通じて、“青いマックの日”を盛り上げます。
マックハッピーデーとして9年目を迎え、「青いマックの日」として4年目である今年は、店頭募金や募金付きセット、ハッピーセット(R)※２のご購入など、さまざまな方法でご参加いただけるマクドナルドのチャリティイベントです。お客様からいただく募金は、「ドナルド・マクドナルド・ハウス」を運営する公益財団法人ドナルド・マクドナルド・ハウス・チャリティーズ・ジャパン(以下、DMHC(R))に寄付させていただきます。10月19日(日)にむけて、マクドナルド店舗では、DMHC支援のテーマカラーである青色のバルーンや装飾で青く染まり※1、商品をお渡しするテイクアウトバッグやコールドドリンクカップS/M/L全サイズ(※プラスチックカップは除く)を青い限定デザインで提供いたします。
今年の「青いマックの日」の特別サポーターには、世界を席巻する7人組HIPHOP / R&BガールズグループXGを起用し、今年3月の#リアタイマクパ以降のカムバ(カムバック)となります。XGメンバーが、好きなマクドナルドメニューを組み合わせたオリジナルセットメニュー「BLUE GALAXY SET」を、10月1日(水)から10月31日(金)の期間限定で、モバイルオーダーおよびマックデリバリー(R)サービスで販売いたします。「BLUE GALAXY SET」は、メンバー同士の"ケミ"(コンビやトリオなどグループ内でのユニットを指す通称)3組によるセットメニューをラインアップ。募金付きセットをご注文いだくことで、「青いマックの日」のチャリティにご参加いただけます。(募金なしも選択可能)
また、「青いマックの日」に先駆け、10月15日(水)には、ライブ配信を通してリアルタイムに推しとともに好きなメニューを食べながら、マクドナルドパーティーをしているような気分を楽しめる「#リアタイマクパ(リアルタイムマックパーティー)」の特別版として「＃青いリアタイマクパ」を開催いたします。「#青いリアタイマクパ」では、XGのメンバーが「BLUE GALAXY SET」を食べながら、メンバーのお気に入り宇宙人アバターの紹介や、XGメンバーによる「ドナルド・マクドナルド・ハウス」の訪問動画の公開、視聴者がハートをタップして想いを届ける「TAP THE BLUE HEART」など盛りだくさんの内容でお届けします。
さらに、XGが「＃青いリアタイマクパ」を配信する架空の店舗「マクドナルドGALAXY店」に、抽選で選ばれた宇宙人アバターをエキストラとしてご招待します。
※1：一部、装飾対象外の店舗もございます。
※2：ハッピーセットご購入の場合は、日本マクドナルド株式会社またはそのフランチャイズ法人からの寄付となります。
