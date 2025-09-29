広島オフィス開設のお知らせ

TMI総合法律事務所（所在地：東京都港区、代表：田中克郎、以下TMI）は、2025年10月1日付で広島県広島市に新たに広島オフィスを開設しますので、お知らせいたします。

広島は、中国地方の中核都市として瀬戸内工業地域の中心に位置し、自動車製造業をはじめとする多様なメーカー・企業が集積するほか、古くから造船・海運などの海事産業が盛んな地域であり、瀬戸内海に広がる「海事クラスター」の中心と言えます。さらに、今年3月にはJR広島駅周辺の再開発によりアクセス環境が向上し、インバウンド観光客も増加するなど、ますます活気にあふれる街へと発展を遂げています。今後さらなる経済の発展が見込まれる広島において、TMIは企業活動を法務の側面から支援してまいります。

広島オフィスには、労務・争訟はじめ企業法務をひろく専門とし、大手事業会社法務部への出向および英国への留学経験も持つ山口貴臣弁護士が常駐いたします。また、海事分野で豊富な実績を持ち、Legal500等の海外媒体でも高い評価を得ている長田旬平弁護士をはじめとする海事プラクティスグループの弁護士が東京オフィスからサポートを行い、同分野の案件について広島オフィスでも対応可能な体制を整えました。

TMIは、今回の広島オフィス開設により、こうした地域に根差す企業の皆さまに近接した場所で、地域社会の発展や海外進出を共に支えるパートナーとして、迅速かつ的確で、企業の皆さまに寄り添った包括的なリーガルサービスを提供してまいります。

【広島オフィスの概要】

名称：TMI総合法律事務所 広島オフィス

所在地：〒730-0036 広島県広島市中区袋町4-25 明治安田広島ビル7階

電話：082-298-1520 （代表）

FAX：082-542-1288

E-mail：hiroshima@tmi.gr.jp

担当者連絡先：長田 旬平 Jumpei_Osada@tmi.gr.jp

山口 貴臣 Takaomi_Yamaguchi@tmi.gr.jp

業務開始日：2025年 10月 1日（火）

URL：https://www.tmi.gr.jp/about/bases/hiroshima-office.html

TMI総合法律事務所

TMI総合法律事務所（東京都港区、代表：田中克郎）は、1990年に創立され、国内業務と渉外業務の双方の領域で豊富な経験を積んだ弁護士675名、弁理士101名（2025年9月1⽇時点）が在籍し、スタッフを含めると1,200名を超える日本最大級の法律事務所です。国内8か所、海外19か所に拠点（現地デスクを含む）を構えるグローバルファームとして、国内外で企業・団体・地域に密着したリーガルサービスを提供しています。法律事務所でありながら、自らベンチャーの設立や地方自治体とのデジタル化協定を締結するなど、創立以来、常に新しいチャレンジを続けてきました。今までにない新しい法律事務所や弁護士像・弁理士像を追求し、クライアントの幅広いニーズに対して即時にソリューションを提案できるチャレンジングな総合法律事務所を目指しています。

事務所HP：https://www.tmi.gr.jp/