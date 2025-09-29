日本サッカー協会（JFA）と公益財団法人 日本漢字能力検定協会（本部：京都市東山区／代表理事：山崎信夫／以下、漢検協会）が2025年6月から実施しているコラボレーション企画「全力蹴球プロジェクト」。その第3弾となる「今、あなたに贈りたい漢字コンテスト『SAMURAI BLUEを応援しようキャンペーン！』」を9月30日（火）より実施します。

「今、あなたに贈りたい漢字コンテスト」は、漢検協会が2013年から実施しているもので、普段言えない素直な気持ちを込めた漢字一字を募集し表彰するコンテストです。このコンテストの特別版として、FIFAワールドカップ26に臨むSAMURAI BLUE（サッカー日本代表）への想いを込めた「漢字一字と応援メッセージ」を募集。「最高の景色を」大賞など、4つの賞で合計13作品を表彰します。

募集期間は2025年9月30日（火）から11月30日（日）。JFA会長の宮本恒靖、サッカー日本代表監督の森保一、漢検協会理事長の山崎信夫が審査員を務めます。

表彰式は2026年1月、東京都内で開催する予定です。また、本コンテストに応募された漢字を集計し、SAMURAI BLUEに贈られた漢字一字をランキング形式で発表することも計画しています。

本コンテストを通じてみなさんのSAMURAI BLUEへの熱い想いを漢字一字に託し、チームに届けませんか。

「全力蹴球プロジェクト」 コラボレーション第3弾企画

▶今、あなたに贈りたい漢字コンテスト「SAMURAI BLUEを応援しようキャンペーン！」概要

主催：公益財団法人 日本サッカー協会（JFA） / 公益財団法人 日本漢字能力検定協会

表彰： 「最高の景色を」大賞（1点）日本代表メンバーサイン入りユニフォーム（※）

宮本恒靖会長賞（1点） ・・・宮本恒靖会長サイン入りユニフォーム

森保一監督賞（1点）・・・森保一監督サイン入りユニフォーム

全力蹴球プロジェクト優秀賞（10点）・・・オリジナルグッズ

（※）キリンチャレンジカップ2025 11月召集メンバー

募集要項

●募集テーマ：「贈りたい漢字一字とメッセージ」（※メッセージは120字以内）

●表彰部門：「最高の景色」を目指すサッカー日本代表

●募集期間：2025年9月30日（火）～2025年11月30日（日）必着

●応募方法：①コンテストサイト（WEB）

【URL】https://www.kanken.or.jp/kanji-contest/jfa-samuraiblue/

応募フォームより画像（JPEG）またはPDFでアップロードしてください

➁郵送

【郵送先】〒605－0074 京都市東山区祇園町南側551番地

（公財）日本漢字能力検定協会

「SAMURAI BLUE を応援しようキャンペーン」係

③応募箱

JFAサッカー文化創造拠点 blue-ing!、漢検 漢字博物館・図書館（漢字ミュージアム）

にて応募用紙および応募箱を設置します

●応募用紙：応募用紙は、以下コンテストサイトよりダウンロードできます。

▶特設サイト：https://www.kanken.or.jp/kanji-contest/jfa-samuraiblue/

用紙イメージ

審査員



日本サッカー協会会長 宮本 恒靖



サッカー日本代表監督 森保 一



日本漢字能力検定協会理事長 山崎 信夫



＜参考１＞

JFA 「最高の景色を」

特設ページ（URL：https://www.jfa.jp/samuraiblue/for_our_greatest_stage_2026）

日本漢字能力検定協会「全力蹴球プロジェクト」

特設ページ (URL： https://www.kanken.or.jp/kanken/fun/jfa-samuraiblue.html)

＜参考２＞

【 合言葉 「最高の景色を2026 FOR OUR GREATEST STAGE」】

FIFAワールドカップ26に出場するSAMURAI BLUE （日本代表）は「最高の景色を2026 FOR OUR GREATEST STAGE」を合言葉に、8大会連続8度目の本大会に向けて新たな一歩を踏み出しています。

「最高の景色」は、SAMURAI BLUEが目指す“世界の頂”からの眺望。日本のあらゆる場所でみんなが喜

び合い、笑顔が溢れている光景もこの言葉に込めています。そして、それはSAMURAI BLUEだけが望む

景色ではなく、全ての人たちと望む景色でもあるとして、“OUR GREATEST STAGE”としています。





【JFA×漢検協会「全力蹴球プロジェクト」】

生涯スポーツとしてのサッカーと生涯学習としての日本語・漢字の振興を通じてスポーツと学びの楽しさ

や喜びを伝えていくことを目的に取り組むものです。FIFAワールドカップ26に向けたSAMURAI BLUE

（サッカー日本代表）の合言葉「最高の景色を2026 FOR OUR GREATEST STAGE」とも連動し、年間を

通じてSAMURAI BLUEを応援する特別コラボ企画を行っています。