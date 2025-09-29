MOUSSY（マウジー）パリコレブランド『Vaquera（ヴァケラ）』とのコラボレーションが実現

株式会社バロックジャパンリミテッド

株式会社バロックジャパンリミテッド（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：村井博之）が展開するMOUSSY（マウジー）は、『Vaquera（ヴァケラ）』とのダブルネームカプセルコレクションを実施いたします。発売に先立ち、9月29日（日本時間9月30日）のパリ・ファッションウィーク 2026春夏ウィメンズコレクションにて、一部商品の初披露を予定しております。

コラボレーション実施の経緯

今回のコラボレーションは、『Vaquera』の世界観に強く共感したMOUSSYからの熱意あるオファーにより実現しました。今年ブランド誕生から25周年を迎えたMOUSSYは、9月1日にリブランディングを実施。本コラボレーションは、リブランディングにおいて掲げた「さらなるグローバル展開を見据えた戦略的な変革」を体現するプロジェクトです。

商品について

9月29日（日本時間9月30日）のパリ・ファッションウィーク 2026春夏ウィメンズコレクションにて、ダブルネームカプセルコレクションの初披露を行います。「PARIS SYNDROME」をテーマにした商品全16型を日本・中国・米国にて展開。販売時期は、2026年2月を予定しております。

『Vaquera』について

Vaqueraは2013年、創設者Patric DiCaprio（パトリック・ディカプリオ）が服への情熱を表現する場として「ファッション・ファンフィクション」として誕生しました。

2016年にはBryn Taubensee（ブリン・タウベンシー）が共同クリエイティブディレクターとして加わり、Dover Street Marketとのパートナーシップを経て、国際的なブランドへと成長しています。

スペイン語でカウガールを意味する「Vaquera 」という名前は、Patricが皿洗いをしていた際につけられたニックネームに由来します。現在では、ニューヨークを拠点に、現実と創造の境界を越えたブランドとして存在し、国際的な支持を拡大し続けています。当初はアメリカンファッションのステレオタイプに対する遊び心ある批評として始まったものが、今や独特で影響力のある美学へと発展しました。

Vaqueraは型破りな創造性で知られ、初期のショーではボクシングジムや地下鉄のホームなど、 従来とは異なる会場で開催されていました。そして2022年秋冬シーズンにパリ・ファッションウィークにデビューを果たします。彼らのデザインは、メトロポリタン美術館やMoMA PS1などの著名な施設でも展示されており、Marc Jacobs（マークジェイコブス）、Onitsuka Tiger（オニツカタイガー）、D’heygeres（ディヘラ）などの著名ブランドとコラボレーションを実現させています。彼らの大胆で型破りな作品は、Alex Consani（アレックス・コンサーニ）、Aya Nakamura（アヤ・ナカムラ）、Charli XCX（チャーリーXCX）、Chloe Sevigny（クロエ・セヴィニー）、Dua Lipa（デュア・リパ）、Jennie（ジェニー）、Julia Fox（ジュリア・フォックス）、Kim Petras（キム・ペトラス）、Kourtney Kardashian（コートニー・カーダシアン）、Lalisa（ラリサ）, Madonna（マドンナ）, NewJeans（ニュージーンズ）, Paloma Elsesser（パロマ・エルセッサー）, Rihanna（リアーナ）, Rosalia（ロザリア）, Troye Sivan（トロイ・シヴァン）など、数多くの著名人に着用され、現在Vaqueraは世界中の80以上の店舗で取り扱われており、シュルレアリスム（超現実主義）とサブバージョン（既成概念の破壊）を独自に融合させたスタイルで、ファッションの境界を押し広げ続けています。

MOUSSYについて

女性が持つ無限の可能性。

私たちは、自由と多様性の象徴であるデニムを中心に、

カルチャー、時代、境界を超えるスタイルを提案します。

デニムはただの服ではなく、自分らしさを解き放つシンボル。

その一着が、私たちに自由と自信をもたらします。

MOUSSYは、“アジアNo.1 のジーニングコレクティブ”へ。

すべての女性をよりしなやかに、わがままに、美しく解放します。

【MANIFESTO】

01 STAND UNAPOLOGETICALLY

誰にも媚びない、強く自立した女性像を映し出します。

02 BREAK BOUNDARIES

カルチャーや時代、境界を超えたスタイルを提案します。

03 CHOOSE FREEDOM

原点に立ち返り、自由と多様性の象徴であるデニムを核としたプロダクトを展開します。

04 CELEBRATE EVERY SHAPE

すべての形を称え、幅広いサイズやシェイプでより多くの女性のニーズに応えます。

05 OWN RAW BEAUTY

飾らない美しさを宿し、トレンドに左右されない、シンプルなエッセンシャルアイテムも取り揃えます。

