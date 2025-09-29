10/12(日) 「目黒区公私立保育園就職フェア」in目黒区総合庁舎
目黒区は、保育の質の維持・向上のために必要となる保育人材等を確保し、子どもを安心して育てることができる環境を整備するため、当イベントを開催。株式会社シーズプレイスが、目黒区から受託し運営します。
目黒区内の公私立保育園で保育士を目指す学生、就職・転職を検討されている方、
保育事業に興味がある方へ、保育の仕事の魅力ややりがいを伝えるとともに、
採用情報を直接得る機会を提供するイベントです。
未経験者歓迎、履歴書不要、服装自由でご来場いただけます。
■イベント概要
開催日：2025年10月12日（日）
時間：13：00～16：30（最終受付 16:00）
場所：目黒区総合庁舎 大会議室（目黒区上目黒2-19-15）
参加費：無料
対象：保育士資格を持つ方
これから保育士資格取得を目指す方
目黒区内の保育園で就業・転職希望の方
新卒学生の保育士の方
保育のお仕事から離れていた方
保育業界での就職に興味・関心がある方
＊ 保育士資格をお持ちでない方の求人もございます
＊ 看護師、栄養士、調理師などの求人もございます。
■主な内容
・ 求人票等の閲覧・配布
参加者には、出展保育園が募集する正社員・パートなどの求人情報をまとめた冊子をお渡しします。
詳細が記載された求人票の配架もあります。
・ 私立保育園＆目黒区ブース
私立保育園を運営する事業者23法人と目黒区が出展。
私立・区立保育園の求人情報や、各園ごとの特色・働く環境・福利厚生について、
配布資料だけではわからない点、職場の雰囲気などの詳しい話を
保育園の担当者から直接聞くことができます。
・ 会場内ではスタンプラリーを実施しています。
各出展ブースを回ってスタンプを5つ集めるとモバイルバッテリーをプレゼント！（先着80名様）
事前予約いただいた方には、スタンプを１つプレゼントしています。
以下のURLのホームページからご予約いただけます。
https://meguro-hoiku.csplace.com/
■お問い合わせ先
【主催】目黒区
【受託運営】株式会社シーズプレイス
【公式HP】https://meguro-hoiku.csplace.com/
【お問合せ】目黒区公私立保育園就職フェア事務局 担当：横山
☎ 050-1722-9129 (受付時間: 平日10:00～17:00)
＊上記番号にお電話の上、ガイダンスに従い操作をお願いいたします。