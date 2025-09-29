10/12(日) 「目黒区公私立保育園就職フェア」in目黒区総合庁舎

株式会社シーズプレイス

目黒区は、保育の質の維持・向上のために必要となる保育人材等を確保し、子どもを安心して育てることができる環境を整備するため、当イベントを開催。株式会社シーズプレイスが、目黒区から受託し運営します。

目黒区内の公私立保育園で保育士を目指す学生、就職・転職を検討されている方、

保育事業に興味がある方へ、保育の仕事の魅力ややりがいを伝えるとともに、

採用情報を直接得る機会を提供するイベントです。

未経験者歓迎、履歴書不要、服装自由でご来場いただけます。

■イベント概要

開催日：2025年10月12日（日）

時間：13：00～16：30（最終受付 16:00）

場所：目黒区総合庁舎 大会議室（目黒区上目黒2-19-15）

参加費：無料

対象：保育士資格を持つ方

これから保育士資格取得を目指す方

目黒区内の保育園で就業・転職希望の方

新卒学生の保育士の方

保育のお仕事から離れていた方

保育業界での就職に興味・関心がある方

＊ 保育士資格をお持ちでない方の求人もございます

＊ 看護師、栄養士、調理師などの求人もございます。

■主な内容

・ 求人票等の閲覧・配布

参加者には、出展保育園が募集する正社員・パートなどの求人情報をまとめた冊子をお渡しします。

詳細が記載された求人票の配架もあります。



・ 私立保育園＆目黒区ブース

私立保育園を運営する事業者23法人と目黒区が出展。

私立・区立保育園の求人情報や、各園ごとの特色・働く環境・福利厚生について、

配布資料だけではわからない点、職場の雰囲気などの詳しい話を

保育園の担当者から直接聞くことができます。

・ 会場内ではスタンプラリーを実施しています。

各出展ブースを回ってスタンプを5つ集めるとモバイルバッテリーをプレゼント！（先着80名様）

事前予約いただいた方には、スタンプを１つプレゼントしています。

以下のURLのホームページからご予約いただけます。

https://meguro-hoiku.csplace.com/

■お問い合わせ先

【主催】目黒区

【受託運営】株式会社シーズプレイス

【公式HP】https://meguro-hoiku.csplace.com/

【お問合せ】目黒区公私立保育園就職フェア事務局 担当：横山

☎ 050-1722-9129 (受付時間: 平日10:00～17:00)

＊上記番号にお電話の上、ガイダンスに従い操作をお願いいたします。