テレニシ（株）第1回九州次世代物流展に出展｜自動点呼機能リリース！

テレニシ株式会社

テレニシ株式会社（本社：大阪府大阪市中央区城見一丁目2番27号、代表取締役社長：高島 謙一）は、

2025年10月8日（水）～9日（木）の2日間、マリンメッセ福岡で開催される「第1回九州次世代物流展」に出展いたします。

A館A2-60 ブースにて、IT点呼キーパーやホワイト安全キーパーのデモ体験・ブース内セミナーなどを実施いたします。

皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

■展示製品

■ IT点呼キーパー（https://www.tele-nishi.co.jp/biz/ittenko/）

貨物・旅客事業者向けに開発された総合クラウド点呼システムです。

対面点呼、電話点呼、IT点呼、スマホを使った点呼、遠隔点呼、さらに業務後自動点呼にも対応し、データを一元管理することができます。離れた場所からの点呼が実現可能で、点呼簿の自動作成にも対応している為、運行管理者様やドライバー様の業務工数削減や人材不足解消の効果が期待できます。

■ ホワイト安全キーパー（https://www.tele-nishi.co.jp/biz/white-anzen/）

白ナンバー事業者向けの飲酒検査クラウド管理システムです。

操作案内に従うだけで正確にアルコール検査が実施でき、Bluetooth対応のアルコール検知器と連携することで、会社に戻らなくてもスマホアプリからアルコール検査が行えます。

紙管理の手間がなく、手入力によるミスや、なりすましによる虚偽報告も防止します。

テレニシ出展情報はこちら :https://innovent02.eventos.tokyo/web/portal/730/event/13109/module/booth/333340/296459?_gl=1%2a1dd3jp1%2a_gcl_au%2aMjEyNTE4NDU0Mi4xNzU3MzE0ODI4九州次世代物流展 公式サイトへ遷移します

■開催概要

開催日時

2025年10月8日（水）～ 9日（木）

10：00 ～ 17：00

開催場所

マリンメッセ福岡A・B館

交通アクセス（最寄り駅）

バス マリンメッセ前より徒歩3分

地下鉄 呉服町駅より徒歩15分

電車 西鉄福岡（天神）駅より徒歩25分

小間番号

A館 A2-60

■来場者登録（登録無料）

ご来場には、事前の来場者登録が必須となります。

事前にお申し込みの上、ご来場ください。

来場者登録はこちら :https://k-logi.jp/九州次世代物流展 公式サイトへ遷移します

■本件に関するお問い合わせ先：テレニシ株式会社 営業窓口

電話 : 06-7711-3378

受付時間：月曜～金曜（10：00～17：00）※祝日を除く