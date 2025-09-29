テレニシ（株）第1回九州次世代物流展に出展｜自動点呼機能リリース！
テレニシ株式会社（本社：大阪府大阪市中央区城見一丁目2番27号、代表取締役社長：高島 謙一）は、
2025年10月8日（水）～9日（木）の2日間、マリンメッセ福岡で開催される「第1回九州次世代物流展」に出展いたします。
A館A2-60 ブースにて、IT点呼キーパーやホワイト安全キーパーのデモ体験・ブース内セミナーなどを実施いたします。
皆さまのご来場を心よりお待ちしております。
■展示製品
■ IT点呼キーパー（https://www.tele-nishi.co.jp/biz/ittenko/）
貨物・旅客事業者向けに開発された総合クラウド点呼システムです。
対面点呼、電話点呼、IT点呼、スマホを使った点呼、遠隔点呼、さらに業務後自動点呼にも対応し、データを一元管理することができます。離れた場所からの点呼が実現可能で、点呼簿の自動作成にも対応している為、運行管理者様やドライバー様の業務工数削減や人材不足解消の効果が期待できます。
■ ホワイト安全キーパー（https://www.tele-nishi.co.jp/biz/white-anzen/）
白ナンバー事業者向けの飲酒検査クラウド管理システムです。
操作案内に従うだけで正確にアルコール検査が実施でき、Bluetooth対応のアルコール検知器と連携することで、会社に戻らなくてもスマホアプリからアルコール検査が行えます。
紙管理の手間がなく、手入力によるミスや、なりすましによる虚偽報告も防止します。
テレニシ出展情報はこちら :
https://innovent02.eventos.tokyo/web/portal/730/event/13109/module/booth/333340/296459?_gl=1%2a1dd3jp1%2a_gcl_au%2aMjEyNTE4NDU0Mi4xNzU3MzE0ODI4
九州次世代物流展 公式サイトへ遷移します
■開催概要
開催日時
2025年10月8日（水）～ 9日（木）
10：00 ～ 17：00
開催場所
マリンメッセ福岡A・B館
交通アクセス（最寄り駅）
バス マリンメッセ前より徒歩3分
地下鉄 呉服町駅より徒歩15分
電車 西鉄福岡（天神）駅より徒歩25分
小間番号
A館 A2-60
■来場者登録（登録無料）
ご来場には、事前の来場者登録が必須となります。
事前にお申し込みの上、ご来場ください。
来場者登録はこちら :
https://k-logi.jp/
九州次世代物流展 公式サイトへ遷移します
■本件に関するお問い合わせ先：テレニシ株式会社 営業窓口
電話 : 06-7711-3378
受付時間：月曜～金曜（10：00～17：00）※祝日を除く