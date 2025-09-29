2026年は「火、笑い、子ども」がキーワード。予言が当たりすぎる占い師Love Me Doの『月と龍が導く守護龍占術 2026』9月29日発売！

株式会社ブティック社『Love Me Doの月と龍が導く守護龍占術 2026』

株式会社ブティック社（本社：東京都千代田区）は、占い師Love Me Doによる大人気占術シリーズ『月と龍が導く守護龍占術』2026年版（全10冊）を、本日2025年9月29日（月）より全国の書店・ネット書店にて発売を開始しました。10種類の守護龍（開・結・伝・灯・舞・救・闘・奏・祈・知）ごとに刊行され、自分の宿命数から導き出した守護龍の運勢を詳しく知ることができます。

Amazon商品ページURL https://amzn.asia/d/1EyilzP (開の龍)

楽天ブックス商品URL https://books.rakuten.co.jp/rb/18360611/ (開の龍)

■『月と龍が導く守護龍占術』とは

“運”を導く存在「守護龍」を生年月日から宿命数を割り出すことで、10種の守護龍と6種のオーラに分類。性格・恋愛・仕事・金運・健康運など、あなたの2026年を読み解きます。さらに、月の満ち欠けによる運勢の変化や、願いが叶いやすいタイミングも解説。毎日の運勢を活用して、幸運を引き寄せられる一冊です。

■目次（内容抜粋）

・世の中の激動はまだまだ続く！2026年の運勢

・2026年の予言や星回り、方位ごとの運気を収録

・守護龍別運勢ガイド（性格・相性・運気アップ法）

・宿命数・オーラ別アドバイス、重要タイミング「ドラゴンインパクト」

・月運・日運カレンダー（2025年10月～2026年12月）

・星座による新月・満月の運勢

・2026年の相性と付き合い方

・宿命数別2026年の運勢（合計60パターンを解説）

■Love Me Doさんからのメッセージ

『Love Me Doの月と龍が導く守護龍占術 2026』目次ページ2026年の予言(開の龍)2025年10月月運2025年10月日別の運

おかげさまで「守護龍占術」の本も、今年で3年目を迎えることができました。

これも楽しみに手に取ってくださる皆さまのおかげです。本当にありがとうございます！

本シリーズでは、各守護龍別の表紙カラーが、その年のラッキーカラーになっています。本を持ち歩くだけで、ラッキーアイテムとしてもお使いいただけます。

さらに、10年ごとの運勢のバイオリズムを示す「守護龍のオーラ」も、前年より内容を充実させ、より深く運勢を読み解ける構成となっています。ぜひ人生の指針としてご活用いただき、幸運を引き寄せてください。

自分の守護龍はもちろん、ご家族やご友人へのプレゼントにもぴったりです。

ぜひ皆さんでワイワイ楽しみながら、2026年を明るく幸せに過ごしていただけたら嬉しいです。

■全10種類ラインナップ

1.開の龍 2.結の龍 3.伝の龍 4.灯の龍 5.舞の龍

6.救の龍 7.闘の龍 8.奏の龍 9.祈の龍 10.知の龍

■あなたはどの守護龍？

『Love Me Doの月と龍が導く守護龍占術 2026』全10種

守護龍は以下URL先やLove Me Doさんのブログからも調べることができます。

守護龍の調べ方はこちら▶︎ https://www.boutique-sha.co.jp/boutiqueblog/39039/

占い師 Love Me Do(ラブちゃん)

占い師、風水師、占星術師。業界激震の数々の的中エピソードを持ち、現在はYouTubeやテレビなど各種メディアで最も注目される占い師。東洋・西洋の占術に精通し、テレビ・ラジオ出演多数。全国で行われる占いライブは「会うと運がよくなる」「歩くパワースポット」と呼ばれ、予約困難な人気を誇る。占った人の人生を変える占い師として話題。

ブログ：https://ameblo.jp/lovemedo-goldenapple/

YouTube：https://www.youtube.com/@lovemedolovechan

Instagram：https://www.instagram.com/lovemedo_fortunteller/

X：https://x.com/lovemedo_uranai

■書誌情報

書名：『Love Me Doの月と龍が導く守護龍占術 2026』

著者：Love Me Do

仕様：B6変判（174mm×112mm）／148ページ

発売日：2025年9月29日

定価：各巻 1,265円(税込)

発行：株式会社ブティック社

全国書店、ネット書店にて好評発売中

▼公式サイト／詳細はこちら

https://www.boutique-sha.co.jp/boutiqueblog/39039/