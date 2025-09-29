世界のプラスチックリサイクル市場規模、成長予測、動向分析レポート：2023年～2031年に年平均成長率8.7%で拡大
世界のプラスチックリサイクル市場は、2022年に279億米ドル規模であったものが、2031年には591億米ドルへと拡大する見通しであり、予測期間である2023年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）8.7%で成長すると予測されています。環境問題の深刻化、サーキュラーエコノミーへの移行、資源効率性の向上といった要因が、世界的にプラスチックリサイクル市場の成長を後押ししています。とりわけ、海洋汚染やマイクロプラスチック問題が世界規模で認識されており、政府規制の強化や消費者意識の変化によりリサイクル技術への需要が高まっています。
この戦略レポートのサンプルダウンロードをリクエストする @ -https://www.panoramadatainsights.jp/request-sample/plastic-recycling-market
プラスチックリサイクルの基本プロセスと意義
プラスチックリサイクルは、使用済みまたは廃棄されたプラスチックを回収し、新しい製品へと再資源化するプロセスです。収集・洗浄・分別・粉砕・再加工といった一連の工程を経て、リサイクル原料が生成され、包装材、自動車部品、建材、繊維製品など幅広い用途に利用されます。この循環的プロセスは、化石資源由来のバージンプラスチック使用を抑制し、環境負荷を軽減するだけでなく、企業にとっても持続可能な調達・生産モデル構築の基盤となります。
市場を牽引する要因
第一に、各国政府による規制強化が大きな推進力です。欧州連合（EU）の「プラスチック戦略」や中国の輸入禁止政策、さらには米国や日本におけるプラスチック削減目標は、リサイクル率向上の制度的枠組みを形成しています。第二に、企業のESG経営や持続可能性投資が拡大しており、消費者からの環境配慮型製品への需要増加が企業にリサイクルプラスチックの利用を促しています。第三に、AIや自動選別機、化学的リサイクル技術の進展が、従来困難とされていた混合プラスチックや複合素材の処理を可能にし、市場の拡大を加速させています。
課題と制約要因
一方で、プラスチックリサイクル市場にはいくつかの課題も存在します。まず、収集や分別にかかるコストが高く、バージンプラスチックよりもリサイクル品が割高になるケースが依然として多い点です。また、リサイクル工程で品質が劣化し、特定の用途では利用が制限されることもあります。さらに、リサイクル率や廃棄物管理システムは国・地域ごとに大きく異なり、国際的な均一性に欠ける点も市場拡大の障害となっています。これらの制約を克服するためには、政策支援やインフラ整備、技術革新が不可欠です。
地域別動向
欧州は規制と政策の先進地域として、世界市場をリードしています。EUの「循環型経済行動計画」に基づき、包装材やPETボトルのリサイクル率が急速に向上しています。アジア太平洋地域は、人口規模と消費量の大きさから最も高い成長が見込まれ、中国、インド、日本、韓国が主要市場として浮上しています。北米では、企業主導のリサイクルイニシアチブやスタートアップによる新技術導入が進展しています。一方、中南米や中東・アフリカでは制度整備が遅れているものの、環境規制の強化や投資流入により中長期的な潜在力が期待されます。
全マーケットレポートへのアクセス @ -https://www.panoramadatainsights.jp/industry-report/plastic-recycling-market
技術革新と新たな機会
従来の機械的リサイクルに加えて、化学的リサイクル（熱分解や解重合）が注目を集めています。これにより、従来再利用が難しかった複雑なプラスチック廃棄物を高品質な原料に変換することが可能になっています。また、バイオベースのプラスチックとリサイクル技術の組み合わせにより、カーボンニュートラルな社会実現に向けた道筋が見え始めています。これらの革新技術は、今後市場の収益性と拡張性を大きく高める可能性があります。
この戦略レポートのサンプルダウンロードをリクエストする @ -https://www.panoramadatainsights.jp/request-sample/plastic-recycling-market
プラスチックリサイクルの基本プロセスと意義
プラスチックリサイクルは、使用済みまたは廃棄されたプラスチックを回収し、新しい製品へと再資源化するプロセスです。収集・洗浄・分別・粉砕・再加工といった一連の工程を経て、リサイクル原料が生成され、包装材、自動車部品、建材、繊維製品など幅広い用途に利用されます。この循環的プロセスは、化石資源由来のバージンプラスチック使用を抑制し、環境負荷を軽減するだけでなく、企業にとっても持続可能な調達・生産モデル構築の基盤となります。
市場を牽引する要因
第一に、各国政府による規制強化が大きな推進力です。欧州連合（EU）の「プラスチック戦略」や中国の輸入禁止政策、さらには米国や日本におけるプラスチック削減目標は、リサイクル率向上の制度的枠組みを形成しています。第二に、企業のESG経営や持続可能性投資が拡大しており、消費者からの環境配慮型製品への需要増加が企業にリサイクルプラスチックの利用を促しています。第三に、AIや自動選別機、化学的リサイクル技術の進展が、従来困難とされていた混合プラスチックや複合素材の処理を可能にし、市場の拡大を加速させています。
課題と制約要因
一方で、プラスチックリサイクル市場にはいくつかの課題も存在します。まず、収集や分別にかかるコストが高く、バージンプラスチックよりもリサイクル品が割高になるケースが依然として多い点です。また、リサイクル工程で品質が劣化し、特定の用途では利用が制限されることもあります。さらに、リサイクル率や廃棄物管理システムは国・地域ごとに大きく異なり、国際的な均一性に欠ける点も市場拡大の障害となっています。これらの制約を克服するためには、政策支援やインフラ整備、技術革新が不可欠です。
地域別動向
欧州は規制と政策の先進地域として、世界市場をリードしています。EUの「循環型経済行動計画」に基づき、包装材やPETボトルのリサイクル率が急速に向上しています。アジア太平洋地域は、人口規模と消費量の大きさから最も高い成長が見込まれ、中国、インド、日本、韓国が主要市場として浮上しています。北米では、企業主導のリサイクルイニシアチブやスタートアップによる新技術導入が進展しています。一方、中南米や中東・アフリカでは制度整備が遅れているものの、環境規制の強化や投資流入により中長期的な潜在力が期待されます。
全マーケットレポートへのアクセス @ -https://www.panoramadatainsights.jp/industry-report/plastic-recycling-market
技術革新と新たな機会
従来の機械的リサイクルに加えて、化学的リサイクル（熱分解や解重合）が注目を集めています。これにより、従来再利用が難しかった複雑なプラスチック廃棄物を高品質な原料に変換することが可能になっています。また、バイオベースのプラスチックとリサイクル技術の組み合わせにより、カーボンニュートラルな社会実現に向けた道筋が見え始めています。これらの革新技術は、今後市場の収益性と拡張性を大きく高める可能性があります。