アウトドアアクティビティブランド『KiU(キウ)』がアンドエスティHDグループ and ST 公式フラッグシップストア『and ST TOKYO』にて KiU ポップアップストア vol.2 を開催！

株式会社ワールドパーティーand ST 【KiU 】 :https://www.dot-st.com/kiu/

株式会社ワールドパーティー(本社:大阪市住吉区、代表取締役社長: 冨田智夫)が展開するアウトドアアクティビティブランド「KiU(キウ)」は、アンドエスティHDグループでモール＆メディア事業部やプロデュース事業を展開する株式会社アンドエスティが運営する and ST のフラッグシップストアとなる「and ST TOKYO」にて “KiU POP UP STORE in and ST TOKYO vol.2”を 2025 年 10 月 2 日(木)から 10 月 23 日(木)まで期間限定で開催します。また、店頭限定で KiU 商品を税込 5,000 円以上のお会計でオリジナルカップホルダーがもらえるノベルティキャンペーンを開催します。

【KiU POP UP STORE in and ST】

POP UP STORE開催期間

2025年 10月 2日 (木) - 2025年10月23日(木)

開催場所＜and ST TOKYO＞

所在地 ：WITH HARAJUKU １F東京都渋谷区神宮前1丁目14番30号

営業時間：平日 ：11:00～21:00

土日祝：10:00～21:00

【ノベルティプレゼントキャンペーン】

キャンペーン期間中にand ST TOKYO店舗でKiU商品を税込5,000円以上のお会計で、オリジナルカップホルダーがもらえるキャンペーンを実施いたします。

期間 : 10/2 (木) ～ 10/23 (木)

※なくなり次第終了となります。

ターコイズマゼンタクリームイエロー

【取り扱い商品】

- 2025 Fall & Winterコレクションが勢揃い

KiUは、『気候に寄り添い、日常を彩る』をシーズンテーマに2025年秋冬コレクションを発売。「Urban cozy」、「Minimal layered」、「Seasonal cocoon」の3つのテーマに基づき、秋冬らしいぬくもりや素材感を楽しめる全3シリーズを展開。

さらに、160年以上の歴史を誇るPENDLETONとのコラボレーションも登場。軽くて持ちやすく、機能性とファッション性を兼ね備えたバッグラインナップは、どんな天候や気分の日でも、自由に自分らしいスタイルを楽しめます。

パデッドドローストリングトートバッグパフィーミニクロスボディバッグフリーストートバッグ【PENDLETON(R)︎ ×KiU】 パデッドポケッタフルミニバッグ- ファッションレインギアの特設エリアも設置

2025年コレクションの大人気デザイン”ハッピーフラワー”を大胆に装飾した特設エリアを設置。耐水圧20,000mmH2Oを搭載するスタンダードレインポンチョ2NDをはじめ、自転車に特化した総柄リフレクターのビジブルバイシクルレインポンチョ、高耐水で着脱が簡単なウォータープルーフロンジースカート2NDなど、機能性とファッション性を併せ持ったKiUのとっておきレインギアを多数展開。

ハッピーフラワーキウスタンダードレインポンチョ2NDビジブルバイシクルポンチョウォータープルーフロンジースカート2ND



【WEBストア 「and ST（アンドエスティ）」について】

「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」などのアダストリアブランドが集まるアンドエスティHDグループの公式WEBストア。

＝全国約1,500店舗のブランド店舗と、WEBストア共通で使える！貯まる！and STポイント

＝4,400名を超えるスタッフが毎日更新する最新コーディネートが集まるスタッフボード

＝お買い物の参考になる、豊富でリアルなお客さまの商品レビュー

＝さまざまなカテゴリーの企業が参加するオープンプラットフォーム

お客さまも企業も地域も、みんなと、もっと。つながる。「Play Fashion!プラットフォーマー」です。

WEBストアとお店のメリットを融合したOMO型店舗「and STストア」を展開中。

＜URL＞ https://www.dot-st.com/



【株式会社アンドエスティについて】

株式会社アンドエスティ(代表取締役社長 CEO：木村 治)は、多様な商品カテゴリーの拡大とともに、リアルとデジタルを融合した新しいショッピング体験を提供。ユーザーやビジネスパートナーがシームレスに繋がるPlay fashion!プラットフォーマーとして、時代に即したサービスを展開していきます。

＜URL＞https://www.andst.co.jp/



【アンドエスティHDグループについて】

アンドエスティHDグループは、アパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アダストリア・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などによって構成されるマルチカンパニーグループです。

様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.andst-hd.co.jp/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/andsthd_official

【KiU について】

どんな天気でもその場を楽しむことをモットーに、大人の外遊びを応援するアウトドアアクティビティブランド「KiU」。

ポンチョ・傘・ボディバッグ・リュック・アウトドアグッズなどを広く展開し、お手頃な価格で「どんな天気でも楽しめる」デザイン性や、「痒いところに手が届く」高機能なスペックが特徴。『一歩外に出ればアウトドア』をキーワードに、何気ないお出かけを、さらに楽しさ溢れるアウトドアへ。

Official Online Shop https://kiu-online.jp/

Official Instagram @kiu.worldparty(https://www.instagram.com/kiu.worldparty/)

Official X (ex.Twitter) @kiu_official(https://x.com/kiu_official)

【株式会社ワールドパーティーについて】

本社所在地：〒558-0014 大阪府大阪市住吉区我孫子1-2-9

TEL：06-6693-2065

代表取締役社長：冨田 智夫

設立：1985年9月

事業内容：レイングッズの企画・製造・卸販売

展開ブランド：Wpc. / W by Wpc. / Wpc. IZA / SiNCA by Wpc. / ONDOO by Wpc. / Wpc. Patterns / UVO / KiU / VEER / L.o.F. design / GUERRILLA by KiU