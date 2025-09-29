≪セラストア≫が、サイトリニューアルを記念して、 ビタミンEオイル「セラリキッド」をお買い上げの方に、 オイル美容が分かる！すぐにできる！ 『ビタミンEオイル美容法』の書籍をプレゼント中です。
オンラインストア【セラストア】（株式会社セラ）では、2025／10／14まで、対象商品お買い上げの方に、「ビタミンEオイル美容法」の書籍をプレゼントするキャンペーンを実施中です。
≪セラストア≫のサイトリニューアルを記念して、セラリキッドをお買い上げのかたに、
「ビタミンEオイル美容法」の書籍をプレゼントします。
オイル美容って？ビタミンEって？
ビタミンEがもたらすスキンケア効果をやさしく解説しつつ、
“オイル美容”を効果的に取り入れるコツを徹底ガイド。
「肌にやさしいケアで、若々しい印象を取り戻したい」と願う方はもちろん、
「オイルはべたつきが心配で試したことがない」という方にも。
プレゼントキャンペーンを活用して、毎日のスキンケアに新しい可能性をプラスして！
＜キャンペーン概要＞
期間：2025／9／29ー2025／10／14
対象商品：公式セラストア カテゴリー「ビタミンEオイル」※トライアルセットを除く
対象サイト：URL：https://www.cerastore.net/
お一人様1回１冊のプレゼントです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330661&id=bodyimage1】
〇ビタミンEオイル美容法の本って？
ビタミンEオイルを使った美容法がぎゅっと凝縮。乾燥肌、敏感肌、オイリー肌…… すべての肌トラブルを解決する“ビタミンＥオイル”を徹底解説 ！
肌質の基礎知識や肌トラブルのメカニズム、ビタミンEオイルを使ったマッサージのコツなど、 美肌作りのポイントが満載です。
はじめてビタミンEオイル「セラリキッド」を使う方におすすめです。
第１章 年齢、季節の変化に振り回される「女性の肌」
第２章 肌診断と化粧品、本当にあなたに合っている？
第３章 あらゆる肌悩みを解決する「ビタミンEオイル美容法」
第４章 超カンタンでシンプルな「ビタミンEオイル」を使ったセルフマッサージ
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330661&id=bodyimage2】
〇セラリキッドって？
ビタミンＥオイル「セラリキッド」は100%天然素材。
”若返りのビタミン”と呼ばれる天然ビタミンEがたっぷり入ったスキンケアオイル。
ビタミンEは抗酸化力がとても強く、酸化しやすい細胞を元気に保ってくれます。
活性の高い天然ビタミンEだから、肌から浸透してダイレクトに働きます。
オイルなのによくのびて肌になじませやく、べたつきが残らずサラッとした仕上がり。
・基本成分
スクワレン、大豆油（リノール酸、α-リノレン酸）、月見草油（γ-リノレン酸）、ナタネ油、ビタミンE、精油
※以下の成分は使用しておりません。
エタノール、合成香料、パラベン、鉱物油、着色料、石油系界面活性剤、防腐剤
〔おすすめの使い方〕
ボトルをよく振ってから、
お手持ちの化粧水のあとに、手のひらに1～2プッシュ。
肌に吸収させるようにして、ゆっくりと手を当てていきます。
お顔全体まんべんなくつけてください。
そのあと、ジェルやクリームでフタをしてもOK。
朝も夜もお使いいただけます。
＜株式会社セラ＞
1975年に先代町田久が治療院を創業。
天然ビタミンEを配合したオリジナルオイル「セラリキッド」と
セラリキッドを浸透させる「ビタミンマッサージ（R）」を独自開発しました。
現在に至るまで、変わらない配合でセラリキッドをお届けし、
ビタミンマッサージ専門院である表参道セラ治療院を運営しております。
そのほか関連製品を製造販売し、
女性の毎日に寄り添うための商品やサービスを提供しております。
【会社概要】
会社名：株式会社セラ
所在地：東京都港区南青山3-14-26 CASA SERENA 2F-3F
代表者：町田映子
設立：1989年
URL：https://www.ceraworld.com/
事業内容：タンパクおよびビタミンを配合した栄養補助食品の製造・販売／化粧品の製造・販売／鍼・あんま・指圧・マッサージの施術所の経営／栄養学の講習会／書籍の出版および販売
上記各号に付帯する一切の業務
【お問い合わせ先】
TEL：03-6721-1710
e-mail：info@ceraworld.com
セラホームページ ＞＞https://www.ceraworld.com
セラストア ＞＞https://www.cerastore.net/
配信元企業：株式会社セラ
プレスリリース詳細へ