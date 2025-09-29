バクテリオファージ市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年09月23に「バクテリオファージ市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。バクテリオファージに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
バクテリオファージ市場の概要
バクテリオファージ市場に関する当社の調査レポートによると、バクテリオファージ市場規模は 2035 年に約 91.5 百万米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年のバクテリオファージ市場規模は約 50.3 百万米ドルとなっています。バクテリオファージに関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 5.6% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、バクテリオファージ市場シェアの拡大は、ファージ療法への政府投資の増加によるものです。米国政府によるファージ療法への投資増加は、抗生物質耐性感染症対策への大きな関心を示しています。FDA（米国食品医薬品局）CBER（医療保険制度改革委員会）の予算報告書によると、2023年には、メディケアが抗菌ファージベースの治療薬に対して約255百万米ドルの償還を行う見込みです。
バクテリオファージに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/bacteriophage-market/104569
バクテリオファージに関する市場調査では、この疾患の蔓延に伴い市場シェアが拡大することが明らかになっています。CDCの報告によると、抗生物質耐性感染症に罹患している人は年間2.5百万人を超え、そのうち35,500人が毎年死亡しています。従来の抗生物質が効かないため、他の治療法の必要性が高まっています。この状況に対処するため、バクテリオファージの需要はますます高まっています。
しかし、製造と生産規模の拡大の複雑さは、世界のバクテリオファージ市場の成長に影響を与える大きな制約要因となる可能性があります。当社の市場調査によると、メーカーは拡張性、コスト、プロセス効率に基づく課題に直面しています。これらの問題は、需要の増加にもかかわらず、投与量あたりのコストを上昇させ、大規模な適用を妨げており、今後数年間の市場成長を制限すると予想されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330638&id=bodyimage1】
バクテリオファージ市場セグメンテーションの傾向分析
バクテリオファージ市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、バクテリオファージの市場調査は、治療アプリケーション別、投与経路別、エンドユーザーセクター別、標的宿主別、バクテリオファージの供給源別と地域別に分割されています。
バクテリオファージ市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-104569
投与経路別に基づいて、バクテリオファージ市場は、局所塗布、経口投与、静脈内（IV）投与、吸入/ネブライザー製剤に分割されています。これらのうち、局所塗布セグメントは、予測期間を通じて55%以上の市場シェアを占め、市場で重要な位置を占めると予測されています。このセグメントの成長は、糖尿病性足潰瘍や手術部位感染症などの症状に対する非侵襲的治療に対する臨床需要の増加によって牽引されています。Locus Biosciencesの臨床試験レポートによると、2024年には、局所ファージの感染除去率は75%であるのに対し、従来の抗生物質の感染除去率はわずか50%であることが分かっています。したがって、このような試験の成功は、バクテリオファージの商業化にとって良い兆候です。
