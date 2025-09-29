『仮面ライダーガヴ』に登場する「ストマック家」に焦点を当てたムック「仮面ライダーガヴ ストマック家ビジュアルブック Portrait of Stomach」が9月29日（月）に発売！
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、『仮面ライダーガヴ』のビジュアルムック「仮面ライダーガヴ ストマック家ビジュアルブック Portrait of Stomach」を2025年9月29日（月）より全国書店で発売いたします。
『仮面ライダーガヴ』ストマック家を味わい尽くすムック本！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330635&id=bodyimage1】
『仮面ライダーガヴ』に登場する「ストマック家」に焦点を当てたムック「仮面ライダーガヴ ストマック家ビジュアルブック Portrait of Stomach」が9月29日（月）に発売！
ストマック兄弟5人の人間態のグラビアやキャストインタビューはもちろん、グラニュート態の特写も敢行！デザイナーインタビューも掲載し、人間態・グラニュート態の両面から「ストマック家」を隅々まで堪能できる1冊です！
【人間態グラビア】
ランゴ・ストマック／グロッタ・ストマック／ニエルブ・ストマック／シータ・ストマック／ジープ・ストマック
【座談会、対談】
塚本高史×千歳まち×滝澤諒×川粼帆々花×古賀瑠／塚本高史×千歳まち／滝澤諒×川粼帆々花×古賀瑠
【デザイナーインタビュー】
篠原保
【グラニュート態特写】
ランゴ・ストマック／グロッタ・ストマック／ニエルブ・ストマック／シータ・ストマック／ジープ・ストマック
【スーツアクターコメント】
横山一敏／宇佐見紗風／中田裕士／五十嵐睦美／酒井和真
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330635&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330635&id=bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330635&id=bodyimage4】
【商品情報】
仮面ライダーガヴ ストマック家ビジュアルブック Portrait of Stomach
●発売日：2025年9月29日（月）発売
●定価：3,300円（本体3,000円＋税10%）
●ISBNコード：978-4-7986-3947-5
●JANコード：9784798639475
●雑誌コード：68160-86
●判型：A4判 平綴じ
●発売元：ホビージャパン
【権利表記】
（C）2024 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映
配信元企業：株式会社ホビージャパン
『仮面ライダーガヴ』ストマック家を味わい尽くすムック本！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330635&id=bodyimage1】
『仮面ライダーガヴ』に登場する「ストマック家」に焦点を当てたムック「仮面ライダーガヴ ストマック家ビジュアルブック Portrait of Stomach」が9月29日（月）に発売！
ストマック兄弟5人の人間態のグラビアやキャストインタビューはもちろん、グラニュート態の特写も敢行！デザイナーインタビューも掲載し、人間態・グラニュート態の両面から「ストマック家」を隅々まで堪能できる1冊です！
【人間態グラビア】
ランゴ・ストマック／グロッタ・ストマック／ニエルブ・ストマック／シータ・ストマック／ジープ・ストマック
【座談会、対談】
塚本高史×千歳まち×滝澤諒×川粼帆々花×古賀瑠／塚本高史×千歳まち／滝澤諒×川粼帆々花×古賀瑠
【デザイナーインタビュー】
篠原保
【グラニュート態特写】
ランゴ・ストマック／グロッタ・ストマック／ニエルブ・ストマック／シータ・ストマック／ジープ・ストマック
【スーツアクターコメント】
横山一敏／宇佐見紗風／中田裕士／五十嵐睦美／酒井和真
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330635&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330635&id=bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330635&id=bodyimage4】
【商品情報】
仮面ライダーガヴ ストマック家ビジュアルブック Portrait of Stomach
●発売日：2025年9月29日（月）発売
●定価：3,300円（本体3,000円＋税10%）
●ISBNコード：978-4-7986-3947-5
●JANコード：9784798639475
●雑誌コード：68160-86
●判型：A4判 平綴じ
●発売元：ホビージャパン
【権利表記】
（C）2024 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映
配信元企業：株式会社ホビージャパン
プレスリリース詳細へ