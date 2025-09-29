衣替えは暮らしにも！秋から冬に向けて選びたい「床暖房対応マット」おすすめ3選
子育て関連のアイテムを展開する株式会社A-YO商事（よみ：エイヨショウジ 本社：埼玉県川口市、代表取締役：全 心赫）は、季節の変わり目に合わせて、自社ブランド「popomi（ポポミ）」より、床暖房対応のマット3種を厳選してご紹介いたします。
10月1日の衣替えに合わせて、服だけでなく住まいの足元の衣替えも始めませんか？
赤ちゃんやお子さまがいるご家庭でも安心して使える、安全性・快適性・清潔さにこだわったラインナップです。
肌寒くなり始めるこの時期は、足元の冷えが気になる季節。とくに赤ちゃんや小さなお子さまがいるご家庭では、プレイマット選びが快適な暮らしの鍵となります。
「popomi」では、安全・防音対策・お掃除簡単・床暖房対応を兼ね備えたマットを多数展開。衣替えシーズンに合わせて見直したい、おすすめの3アイテムをご紹介します。
1.折りたためて軽量な「フォルダーマット」
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330634&id=bodyimage1】
お子さまが安心して使える、クッション性と清潔さに優れたマット
・マットを広げた時に溝のない設計でゴミが溜まりにくく掃除が簡単
・生活防水仕様で吐き戻しや食べこぼしもサッとひと拭き
・厚さ4cmの極厚クッションで、転倒時の衝撃もやさしく吸収
・軽量＆折りたたみ可能で、収納や持ち運びもラクラク
商品名：フォルダーマット（抗菌プレイマットCLEAN/フォルダーマット＜シームレス＞）
価格：11,500円～29,800円（税込）
サイズ：120×160cm/140×200cm/160×200cm/180×200cm
カラー：12色展開（詳細は商品ページをご覧ください）
商品ページ：https://www.popomi.co.jp/SHOP/ppm-playmat-js.html
2.リバーシブルで楽しめる「もちもちプレイマット」
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330634&id=bodyimage2】
デザインと実用性を兼ね備えた、暮らしに寄り添う1枚
・クッション性に優れたもちもち素材で転倒の衝撃をやさしく吸収
・階下への防音対策にも効果的
・抗菌＆生活防水で毎日のお手入れも簡単
・表裏で色柄が異なるリバーシブル仕様で、インテリアにもなじみやすい
商品名：抗菌もちもちプレイマット
価格：9,800円～22,800円（税込）
サイズ：140×100cm/140×200cm/140×240cm
カラー：10色展開（詳細は商品ページをご覧ください）
商品ページ：
厚さ1.35cm https://www.popomi.co.jp/SHOP/ppm-13pvc140200.html
厚さ1.6cm https://www.popomi.co.jp/SHOP/ppm-pvc140200-js.html
3.好きなサイズにカットできる「フロアマット（ロールタイプ）」
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330634&id=bodyimage3】
お部屋に合わせて自由にアレンジ。広範囲にも使いやすい万能マット
・衝撃吸収に優れ、周囲や階下の防音対策にもぴったり
・自由にカットが可能でお部屋のサイズや形を選ばない
・抗菌・生活防水仕様で衛生的
・インテリアに合う色味で模様替えにも最適
商品名：抗菌フロアマット（抗菌フロアマット/ペットロールマット）
価格：13,800円～27,800円（税込）
サイズ：110×300cm/140×500cm
カラー：8色展開（詳細は商品ページをご覧ください）
商品ページ：
厚さ0.8cm https://www.popomi.co.jp/SHOP/ppm-proll-js.html
厚さ1.5cm https://www.popomi.co.jp/SHOP/ppm-roll-js.html
