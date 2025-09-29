



株式会社ネクストフロント（本社所在地：東京杉並区、代表取締役：本川学）は、提供中のタイムラプス動画作成アプリ「pictory - ピクトリー」の名称を、「Phocoro -フォコロ」に変更いたしました。

あわせて、ユーザー様のタイムラプス動画作成体験をさらに向上させる大型アップデートを実施し、新機能の提供を開始いたしましたのでお知らせいたします。

「Phocoro -フォコロ」アプリ詳細

https://phocoro.nextfront.co.jp/

レトロでエモいSNSコンテンツを誰でも簡単に作成

「Phocoro -フォコロ」 は、AIや通常の動画には出せないアンニュイな雰囲気を表現できるコマ撮り動画作成用スマートフォンアプリです。

シンプルな操作性で、誰でも手軽にコマ撮り・タイムラプス動画を作成可能。

ユーザーの皆様には、VlogやSNS向けショートムービーなどで日常のエモいストーリー表現や、商品プロモーション、ストップモーションアニメなどでレトロな手作り感のある動画作成に活用いただいています。

アプリ名の変更について

「 pictory - ピクトリー 」は、これまで多くのユーザー様にご利用いただき、日常の記録や、感動的な風景を切り取ったアルバムからの動画作成を楽しんでいただいてきました。

新名称「 Phocoro -フォコロ 」はより親しんでもらえるブランドイメージを再考して、”photo”と”ココロ（心）”を組み合わせ、”写真で紡ぐ、心に残る思い出”という新たな想いを込めています。

大型アップデートの概要

今回のアップデートでは、従来の写真からタイムラプス動画を作成する機能を強化して、より快適なタイムラプス作成体験を実現しました。

主なアップデート内容

スマホのカメラロールとの連携強化

写真のインポート機能：お気に入りの写真を即座に「 Phocoro -フォコロ 」に取り込み、オリジナルのコマ撮り動画を作成できます。

エクスポート機能：「 Phocoro -フォコロ 」で撮影した写真をカメラロールに保存し、ベストショットをSNSの投稿用サムネイルや個別の写真として活用できます。



インポート機能





エクスポート機能



昔の思い出、推しのスライドショーetc…動画の幅が広がります！

撮影した写真の並べ替え機能

ドラッグ＆ドロップで簡単に写真の順番を変更できる機能を追加しました。

写真を好きな順番に並べ替えできるようになり、順序を気にせず、撮り直す必要もなくなり、 よりクリエイティブな編集をサポートいたします。



写真の並べ替え機能



その他、UI/UXの改善

・写真を削除する際の操作性を向上

・写真の長押しで写真全体をプレビュー機能の追加

など、ユーザの皆様の動画作成体験に寄り添う改善を実装いたしました。

より使いやすくクリエイティブになった「 Phocoro -フォコロ 」のコマ撮り動画制作をぜひお試しください。

「Phocoro - フォコロ」App Store ページ

「Phocoro - フォコロ」Google Play ページ

姉妹アプリ「V4T - Video4Timelapse」のご紹介

当社では「 Phocoro -フォコロ 」とあわせて、動画をコマ撮りタイムラプスに変換できる姉妹アプリ「V4T - Video4Timelapse」も展開しています。





写真からタイムラプスを生成する「 Phocoro -フォコロ 」と動画からタイムラプスを生成する「V4T」、組み合わせることでさらにちょっとレトロでエモいタイムラプス表現をお楽しみいただけます。

「V4T - Video4Timelapse」アプリ詳細

「V4T - Video4Timelapse」App Store ページ

「V4T - Video4Timelapse」Google Play ページ

ネクストフロントが「Phocoro- フォコロ」で紡ぐ心と未来

株式会社ネクストフロントは、今後もユーザー様のお声をもとに「Phocoro」や「V4T」のアップデートや新しいアプリ開発を行い、ユーザー様の心に残る日々の記録をサポートしてまいります。