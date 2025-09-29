FANATIC 2025-2026シーズンモデル、全国の正規ディーラーに入荷開始！
FANATIC（ウインクレル株式会社スポーツ・ディビジョン）は、2025-2026シーズンの最新モデルが全国の正規ディーラーに入荷し始めたこと、また公式オンラインストア「Sports-W」にて販売を開始したことをお知らせいたします。
今シーズンの注目は、新素材「Carbon Weave」を採用し、軽量化と反発力を大幅に高めたハイエンドモデル 「KAISER」 と 「AUTOBAHN」。
KAISERはオールラウンドに活躍できる万能モデルとしてプロライダー田中隆太も絶賛。AUTOBAHNは高速カービングに特化し、スピード感を求めるスノーボーダーに最適です。そのほか、FTCやEDEN、BT、TRICKMASTERなど、多彩なラインナップを揃え、幅広いスタイルに応えます。
主な新製品ラインナップ
● KAISER：新素材Carbon Weave採用。高速フリーランからパークまで対応するオールラウンドモデル。
● AUTOBAHN：高速カービング特化モデル。安定感ある設計で切れ味鋭いターンを実現。
● FTC：ライダー渡辺淳氏とのコラボ。ディレクショナルフリーライドモデル。
●FTC TWIN パークライドに最適なツインチップモデル
● EDEN：ソフトフレックスのフリーライドモデル。SNOWSURFERにも最適。
● BT／TRICKMASTER：ジブやグラトリに最適な遊び心あるモデル。
● T-DECK／ACE：扱いやすさを追求したエントリーモデル。
● ONEシリーズ（CF ONE／E ONE／G ONE）：トップシートにソール素材を採用し、安定性と振動吸収性を向上。
正規ディーラー・オンラインでの販売について
FANATICの25-26シーズンモデルは、順次全国の正規ディーラーに入荷しております。実際に手に取ってご確認いただけるほか、公式オンラインストア「Sports-W」でも購入可能です。
Sports-W公式ストア
https://sports-w.com/brands/fanatic/
＜FANATICについて＞
1987年にドイツで創設されたFANATICは、35年以上にわたり挑戦と研究開発を続けてきたスノーボードブランドです。ハニカムテクノロジーをはじめとする独自の技術で、「軽さ」「反応の速さ」「快適さ」「環境への配慮」を追求。最新素材と緻密な設計によって、スノーボードをより簡単に、より楽しくすることを目指しています。
▼会社概要
ウインクレル株式会社
1885年横浜創業。1981年にスポーツ部門を設立し、スノーボードやロードバイク、トライアスロン関連製品を輸入。全国の販売網を通じ、世界水準のブランドを日本に紹介しています。
