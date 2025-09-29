「タイパ英語」シリーズ待望の第2弾!! AI×英語学習最強説『Mrs. カトゥーラと学ぶ タイパ英語２ with ChatGPT』9月29日発売
株式会社みらいパブリッシング（東京・高円寺／代表取締役：松崎義行）は、新刊『Mrs. カトゥーラと学ぶ タイパ英語２ with ChatGPT 』を2025年9月29日に発売いたします。
「長年、英語を勉強してきたのに、全然話せるようにならない…」
そんな悩みをもつ人は多いのでは。
でも、英語にしたいその気持ち、日本語だったらスラスラいえるでしょうか？
30年間英語教育に携わってきた著者は「英語を話せるようになるためには、まず自分のことを知ること」と指摘。自分を知り、英語の文法や会話の質を高めるために、仕事や私生活で活用の機会が増えている、対話型生成AIサービス「ChatGPT」を活用する方法を具体的に解説します。
日本では気持ちを察することが美徳とされがちですが、それが英会話の妨げになっているという著者の指摘は目から鱗です。本書を参考に、ぜひ新しい学習法にチャレンジしてみてください。
https://miraipub.jp/books/34292/
ＡＩを味方にすればタイパで英語力ＵＰ！
いざという時に英語が出てこないのは、単に勉強不足のせいだと思っていませんか？
実は、「日本人と外国人の会話の性質がそもそも違う」ことが原因の場合もあるんです。
・質問に対して聞かれたことにしか答えない
・自分の気持ちを秘めて、空気を読む
→こういった日本人の会話の特徴が、英語をより難しいものに感じさせています。
英会話はキャッチボール！ まずは自分の思いを言葉にする練習からはじめましょう。
本書では、ChatGPT（AI）をパートナーにして、英語力とコミュニケーション能力を効率よく上げる学習法をご紹介します。
例えば……
学習テーマを提案してもらう
質問してもらう
問題を作ってもらう
会話相手になってもらう etc.
ChatGPTのはじめ方や理解を深めるのに役立つワークも掲載！
英会話・ChatGPT初心者の方におすすめの一冊です。
目次
はじめに 英語を話せるカギは『自分を知ること』
PROLOGUE 自分を知るためのツールを準備しよう！
STEP1 「英語の勉強はいつも三日坊主」から抜け出す
STEP2 「英語が話せない」のは、英語ができないからじゃない！
STEP3 中学生レベルでいいの!? ショートカット英会話術
STEP4 日本文化が英会話の弱点!?
STEP5 生成AIで英語学習を活性化しよう！
おわりに
【著者プロフィール】
河東田 美恵（かとうだ みえ）
世界を変える英語講師 Mrs.カトゥーラ、講演家。
長野県上田市出身。獨協大学外国語学部英語学科卒。
元NHK文化センター講師、八雲学園中学校高等学校英語科非常勤講師。
2025年度キルギス共和国大統領府学校（AKYLMAN PRESIDENTIAL SCHOOL）サマースクール講師。
「たった５分でネイティブ英語がハッキリ聞こえるようになるリスニング専門セミナー」主宰、“心・技・体”を使って英語を学ぶアカデミー「ME ENGLISH」代表。
2017年、自身が苦手を克服してきたノウハウを、日本にいながら誰でも英語がデキるようになるメソッドにすることに成功。
「たった5分で外国人の話す英語がゆっくりハッキリ聞こえてくる英語講座」は、毎年100人以上が受講し「もっと早く先生と出会いたかった」と喜びの声が多数寄せられている。
英語学習は、世界が広がるだけでなく、固定観念に風穴を開け、多様性や自分の可能性も受け入れられる「人としての器」も広がる人間教育の一環だと考えている。
著書に『Mrs.カトゥーラの新感覚★タイパ英語 ～英語攻略の最短5ルート！～』（みらいパブリッシング）がある。
Instagram：@mie_katoda
HP：https://taipa.meenglish.space/
【書籍概要】
書名：Mrs. カトゥーラと学ぶ タイパ英語２ with ChatGPT
著者：河東田 美恵
発売日：2025年9月29日
価格：1870円（税込）
体裁：四六判 176ページ ソフトカバー
ISBN：978-4-434-36546-1
https://www.amazon.co.jp/dp/4434365460
配信元企業：株式会社みらいパブリッシング
