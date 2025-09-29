健全なエコシステム構築のためのスマートな連携：Huawei FusionSolar、グローバル・インストーラー・サミットを成功裏に開催

中国東莞、2025年9月28日/PRNewswire/ - Huawei FusionSolarは、東莞にて第4回および第5回グローバル・インストーラー・サミットを開催しました。世界中から1200名以上のパートナー企業および設置業者の方々が参加し、太陽光発電（PV）およびエネルギー貯蔵システム（ESS）市場の最新動向、設置戦略、成功事例、マーケティング戦略などについて議論を深め、分散型エネルギーの明るい未来を共に創造しました。



Smart Collaboration for a Thriving Ecosystem: Huawei FusionSolar Successfully Hosts the Global Installer Summit





Smart Collaboration for a Thriving Ecosystem: Huawei FusionSolar Successfully Hosts the Global Installer Summit



Huawei副社長兼Huawei Digital Powerグローバルマーケティング・セールス・サービス事業部社長の周建軍氏は、サミット冒頭で挨拶に立ち、「すべての設置業者は、最終顧客に価値を提供し、顧客満足度を高める重要な役割を担っている」と述べました。また、今回のサミットは、Huawei Digital Powerの事業戦略をグローバルな設置業者の方々に共有し、最新の技術、製品、ソリューションを紹介するとともに、円滑なコミュニケーションのプラットフォームを構築することを目的としていると説明しました。世界各国の最先端の事例を集めることで、本イベントは実践的な経験と連携による取り組みを通じて、事業の成長とより良い未来の実現を促進します。



Smart Collaboration for a Thriving Ecosystem: Huawei FusionSolar Successfully Hosts the Global Installer Summit



Huawei Digital Power スマートPV＆ESSマーケティング・セールス事業部社長の孫暁峰氏は、「Huawei 企業文化とイノベーションシステム」をテーマに基調講演を行いました。孫氏は、Huawei Digital Powerは顧客中心主義を堅持し、デジタル化、インテリジェント化、脱炭素化に注力し、最先端技術への継続的な投資を推進していくと述べました。また、グローバルなパートナー企業や顧客との緊密な連携を強化し、変化の激しい未来に柔軟に対応することで、より良い、より環境に優しい未来を築いていくと強調しました。

Huawei Digital Powerグローバル住宅・商業・産業向けスマートPV＆ESS事業部社長の童金禄（ジャック・トン）氏は、Huawei FusionSolarの設置業者向け戦略について講演しました。童氏は、設置業者とEPC（エンジニアリング・調達・建設）企業は、家庭や企業におけるエネルギー消費者からエネルギー生産・消費者を支援する上で、安全性の確保、品質の保証、そして最終顧客への価値提供において重要な役割を担っていると指摘しました。Huaweiは、設置業者にとってシンプルで効率的なビジネス環境を構築し、ユーザー、設置業者、パートナー企業と共に成功を築いていくことを目指しています。

Huawei Digital Powerサービス＆オペレーション事業部社長の曾玉峰（アレン・ツェン）氏は、「エンジニアリングで成功を掴む：よりスマートな設置、高度なサポート、無限の可能性」をテーマに基調講演を行いました。曾氏は、安全基準の厳格化、市場の急速な成長、ESSの重要性の高まり、そして市場における新たな成長エンジンなど、4つの主要なトレンドについて説明しました。Huawei は、高品質なサービス、専門的な技術力、そして戦略的なビジョンを基盤とした3次元サービスシステムを構築しました。このシステムは、設置・保守の簡素化、高度な技術サポートとトレーニング、そして長期的な収益性の向上に重点を置き、設置業者様のビジネス成功を支援することを目的としています。

Huawei Digital PowerのCMOである夏和勝氏は、「シンプルこそが賢明である：設置業者向けマーケティングガイドライン」と題した基調講演で、ビジネス成功のためにブランディングとマーケティングの重要性を強調しました。Huawei Digital Powerは、ブランド認知度の向上を継続的に図ると同時に、欧州、アジア太平洋、アフリカ、ラテンアメリカの設置業者と連携し、効果的な共同マーケティングモデルの構築に取り組んでいます。Huawei Digital Powerは、パートナー企業や設置業者とオープンに協力し、ブランディングとマーケティングに関するリソースと専門知識を共有することで、相互のビジネス成長を促進していきます。

Huawei Digital PowerのスマートPV管理システム主任エンジニアである王文淵氏は、「SmartDesign：コンセプトからビジネスプランまでわずか10分」と題した講演で、SmartDesignについて紹介しました。SmartDesignは、顧客向けソリューション設計時に設置業者が直面する課題（標準化された設計、機器の選定、プロジェクトのメリットを分かりやすく視覚的に表現するなど）を効率的に解決できるオンライン設計ツールです。設置業者は、現場に行かなくても10分で設計を完了できます。SmartDesignは、電気設計、3Dモデリング、PVレイアウト、機器リストの作成をサポートします。さらに、詳細なレポートを作成してシステムの投資収益率（ROI）を明確に表示することで、顧客と設置業者間のコミュニケーション効率と顧客満足度を大幅に向上させます。

また、Huawei FusionSolar solutionのエキスパートは、住宅用および産業・商業施設向けオールインワンソリューションの核心価値について詳細な分析を行い、世界中の設置業者に実践的な洞察と有益なヒントを提供しました。世界各地の設置業者は、実際の事例や成功事例を共有し、活発な意見交換を通じて、持続可能な社会の未来像や新たなコラボレーションの可能性について議論しました。

4月1日から7月31日までの4ヶ月間開催された「FusionSolar Creators' Cup」は、盛大な表彰式で盛況のうちに幕を閉じました。世界中の設置業者は、住宅や企業における環境に優しく低炭素な開発事例を数多く紹介しました。彼らは、持続可能な生活の現在と未来について、写真を通して真実の姿と深い洞察を捉え、表現しました。

サミットでは、文化的コンセンサス、戦略的連携、技術革新、そして革新的なモデルを軸に、インパクトのある充実した議題が提示されました。Huawei FusionSolarの設置業者が世界規模で集まる場としてだけでなく、市場や地域を超えた知識交換のための重要なプラットフォームとして機能し、知見が自由に共有され、能力向上が図られました。Huawei FusionSolarは今後も、業界の専門知識を統合し、エネルギーのデジタル変革を加速させ、より良く、より環境に優しい未来を築くために、グローバルパートナーとの連携に尽力していきます。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com