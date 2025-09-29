【21LIVE】一般ランク限定イベント！10月3日（金）から3日間限定の『50Cガチャを集めよう！！コンプリート企画』開催！

写真拡大

株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、10月3日（金）より『50Cガチャを集めよう！！コンプリート企画』を開催いたします。

エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！

　　＼一般ランク限定イベント／
10コンプリート目指してチャレンジ！！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10月3日（金）から10月5日（日）まで、21LIVEでは『50Cガチャを集めよう！！コンプリート企画』を開催します。

一般ランク限定の本イベントでは、50Cガチャから登場する5種類のキャラクターを集めることで、達成回数やランキングに応じて21オリジナルグッズをプレゼント！

コンプリートの回数が多いほど特典がグレードアップする仕組みになっているため、ぜひ積極的にチャレンジしてみてください。

この3日間でしか味わえない特別なイベントを、一緒に盛り上げましょう！

＼対象ガチャギフト一覧／

＼ライバープライズ ／
★10コンプ達成
・21オリジナル シーサーの缶バッジ
・リアル21カード（3パック）
・シーサーの金バッジ

★5コンプ達成
・リアル21カード（3パック）
・シーサーの金バッジ

★2コンプ達成
・シーサーの金バッジ

＼リスナープライズ ／
☆2コンプ達成
・シーサーの金バッジ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆イベント期間中は限定ミッションが登場☆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
50Cガチャのキャラクターを集めて、てんびん座ギフトやトルマリンギフトを手に入れましょう！
条件達成ですぐにギフトの受け取りが可能です。

━━━━＼ 開催期間 ／━━━━
10月3日（金）～10月5日（日）
━━━━━━━━━━━━━━━

※本イベントへの参加は、自動エントリーとなります。

詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr

▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1

【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL　　　　： https://21.live/?b=pre1
アプリ　　　： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ　　： info@21.live （24時間受付）
Instagram　： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook　 ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X　　　　　 ： https://x.com/21live_info
YouTube　　： https://www.youtube.com/@21live61

【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U　R　L ：https://m-tt.jp/

【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U　R　L ：https://fenterprise.jp/

配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
