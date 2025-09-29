TPCマーケティングリサーチ株式会社、『保護猫カフェ もっちゃり』への支援を開始
この程、TPCマーケティングリサーチでは、2025年9月より、社会貢献への取り組みの一環として、『保護猫カフェ もっちゃり』への支援を開始いたしました。
＜「保護猫カフェ もっちゃり」について＞
「保護猫カフェ もっちゃり」は、元野良猫や捨て猫など、さまざまな事情により行き場を失った猫を保護し、新しい飼い主との縁をつなぐ施設です。
カフェを訪れることで医療費や生活費を支援できる仕組みを備えており、猫たちが安心して暮らしながら里親と出会うための重要な場となっています。
＜支援開始の背景＞
保護猫の中には、本当は人のぬくもりを求めていながらも、過去の経験から人を怖がってしまう子もいます。
少しずつ人と触れ合う機会を持つことで、人間は怖くないと知り、やがて新しい家族のもとへ安心して迎えられるようになります。
また、日本では高齢化に伴い、施設入所などの事情で飼い猫を手放さざるを得ないケースも増加しており、今後さらに保護猫の数が増える可能性もあります。
TPCマーケティングリサーチでは、この活動を通じて保護猫に対する理解促進を図り、里親希望者や支援者を増やすきっかけを創出することを目指しています。
私たちは「殺処分ゼロ」に少しでも貢献できるよう、応援と支援を続けてまいります。
＜主な取り組み内容＞
・社内での社会貢献コラボイベントを通じて、保護猫カフェの利用を推進
・継続的な医療費や生活費の支援
・2か月に1回、最大20,000円の継続支援を実施
＜保護猫カフェ もっちゃり＞
https://motchari.com/
TPCマーケティングリサーチでは、これからも、一人ひとりができることを探しながら支援を行っていきたいと思います。
詳細は弊社インスタグラムにてご覧いただけます。
https://www.instagram.com/p/DO-c-IFkmSq/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=cXJqajhoNmp4dTl6
【会社概要】
会社名：TPCマーケティングリサーチ株式会社
設立：1991年8月
所在地：大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル
事業内容：マーケティングリサーチおよび調査レポートの出版
コーポレートサイト：http://www.tpc-cop.co.jp/
オンラインショップ「TPCビブリオテック」：http://www.tpc-osaka.com/
ISO27001認証書番号：IS598110
【本件に関するお問い合わせ】
電話番号：06-6538-5358
配信元企業：TPCマーケティングリサーチ株式会社
TPCマーケティングリサーチでは、これからも、一人ひとりができることを探しながら支援を行っていきたいと思います。
詳細は弊社インスタグラムにてご覧いただけます。
