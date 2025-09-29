2025世界デザイン都市会議、上海で開幕

上海、2025年9月28日 /PRNewswire/-- 2025年世界デザイン都市会議（WDCC2025）が2025年9月25日、中国・上海で正式に開幕しました。



WDCC2025



2010年、上海は正式にユネスコ創造都市ネットワーク（UCCN）に加盟しました。過去15年間、「上海デザイン」はイノベーション、創造力、創作を通じて都市発展に知恵と力を提供してきました。現在、上海はグローバルな影響力を持つ現代的な国際大都市になるための取り組みを加速させており、あらゆる産業を活性化する上でデザインの重要性をさらに活用していきます。



WDCC2025



WDCC2025の開会式では、「上海2010-2025：ユネスコデザイン都市15周年-成果と実績」報告書が正式に発表され、さらに上海の化粧品産業の発展を促進するための政策措置や、クリエイティブデザインやファッション消費財産業関連の一連のプロジェクトも紹介されました。式典では、2025年上海若手デザイン人材U35認定証、2025年「上海デザイン100+」グローバルコンペティション年間賞、および2025年「フロンティアデザイン賞」も授与されました。

デザイン業界の旗艦イベントとして、WDCC2025はグローバルなデザインイノベーション協力プラットフォームを構築し、新たな質の高い生産力の発展を推進する手段としてデザインの可能性を探る使命とビジョンを担っています。さらに、エコロジカルデザインの風向計、新しいファッション・ライフスタイルのパラダイム、産業革新の揺籃を構築することを目指しています。今年は上海がUCCNに加盟し、「デザイン都市」の称号を得てから15周年にあたります。WDCC2025は上海の革新的な実践を示し、「エコロジカルデザイン」を含む上海のデザイン提案を世界に発表し、初めて上海若手デザイン人材「U35プログラム」を開始しました。会議期間中には、国内外の著名な学者や巨匠、業界をリードする企業やデザイナー代表が招かれ、さまざまなフォーラムを開催し、グローバルなデザイン協力と発展のための新たな枠組みを共に構築しました。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com