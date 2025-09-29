【21LIVE】10月2日（木）より『CM出演ライバーオーディション』開催！ビギナー＆一般ランキングで屋外ビジョンCM出演権をかけた熱い戦いがスタート！
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、10月2日（木）より都内近郊8カ所の屋外ビジョンで放映するCMへの出演権をかけた『CM出演ライバーオーディション』を開催します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330519&id=bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼屋外ビジョンCM出演をかけた熱いランキングが開催！／
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10月2日（木）より『CM出演ライバーオーディション』を開催します。
今回のイベントでは、「一般ランキングTOP10」「ビギナーランキングTOP7」にランクインしたライバーへ、都内近郊8か所で放映される15秒のビジョンCM出演権をプレゼント！
さらに、総合ランキング1位のライバーは、ビギナーCM冒頭に5秒のロング出演＋次回CMイベントの公式バナー出演権も獲得できます。
完成したCMは【2025年11月3日（月）～11月30日（日）】の期間中、屋外ビジョンで毎時間3回ずつ放映予定です。
自分の活躍を大きくアピールできるチャンスを、ぜひこの機会に掴みましょう！
＼プライズ詳細はコチラ／
■一般ランキング
☆TOP10入賞
└CM出演権（1～5位はセリフあり出演）
■ビギナーランキング
☆TOP7入賞
└CM出演権（1～3位はセリフあり出演）
■総合ランキング
☆TOP1入賞
└ビギナーCMに5秒のロング出演（セリフあり出演）
└次回ビジョンCMイベントのバナー出演権
☆TOP3入賞
└王冠付きの限定バッジを永久付与
━━━━＼ 開催期間 ／━━━━
10月2日（木）～10月10日（金）
━━━━━━━━━━━━━━━
--------------------------------------------エントリー条件--------------------------------------------
■一般ランキング
└9月27日（土）時点で初配信から120日を超えているライバー
■ビギナーランキング
└9月27日（土）時点で初配信から120日以内のライバー
■総合ランキング
└一般ランキングまたはビギナーランキングへのエントリーと同時に総合ランキングへも自動エントリー
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
詳しくは21LIVEのWEB版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE WEB版へのログインはこちら
●CM放映場所
・歌舞伎町ビジョン 2面
└ 東京都新宿区歌舞伎町1-21-12 カドービル
・池袋ビジョン
└ 東京都豊島区東池袋1-8-6 藤久ビル
・池袋西口 エイシンビジョン
└ 東京都豊島区西池袋1-30-8 サンホワイトビル
・渋谷センタ－街ビジョン
└ 東京都渋谷区宇田川町29-2 渋谷Lighting BOX
