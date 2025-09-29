【新商品】食品に直接貼れる！印刷通販デジタのシール印刷に「食品用シール」が登場
シール・ステッカー印刷をはじめ、アクリルグッズやオリジナルTシャツなどをWeb上でデザイン作成、そのまま注文することが可能な「印刷通販デジタ（https://www.digitaprint.jp/ ）」を運営する株式会社デジタ（https://www.digita.co.jp/ ）は、2025年9月27日（土）、シール印刷にて「食品用シール」の取り扱いを開始しました。
食品に直接貼れる安心・安全なシール
この新商品は、食品衛生法に基づく「食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度」に適合した安全性の高い接着のりを使用しています。果物や野菜など食品に直接シールを貼ることが可能で、食の安全性を確保しながら、産地やブランドといった商品の情報を効果的に伝えられます。
食品用シールは、光沢がある紙素材のミラコート紙と、マット調のフィルム素材で耐水性のある合成紙-ユポ-の2種類の紙種からお選びいただけます。
※紙やインクは適合品ではないため、インクの付着に不安がある場合はラミネート加工を推奨しています。ご注文の際はご注意ください。
幅広い用途に対応
食品用シールは-20℃までの冷凍環境にも対応しつつ、食品に直接貼れるのりを使用しています。食品だけではなく包装に貼り付けることも可能なので、冷蔵・冷凍食品の賞味期限、アレルギー表示、要冷蔵といった注意喚起ラベルとしても幅広くご活用いただけます。
お客様に安心してご注文いただくため、食品用シール専用の注文ページをご用意しました。ぜひご利用ください。
＜食品用シールの注文ページ＞
https://bit.ly/3Ir0Y7C
【印刷通販デジタとは】
シール・ステッカー印刷の他、Tシャツやパッケージ、缶バッジなどの特殊印刷商品やオリジナルプリントグッズをネットでかんたんに注文できる印刷通販サイトです。
イラストレーターやフォトショップをお持ちでないお客様のためにWeb上で自由にデザインできる、無料デザイン作成ツールをご用意しています。カスタマーサポートが充実しており、お問い合わせ電話がつながりやすく、初めての方でも安心してご注文いただけるようお一人おひとりを全面サポートいたします。ネットの印刷は印刷通販デジタにお任せください。
■会社概要
社名：株式会社デジタ
代表：藤下和也
本社：岐阜県恵那市大井町2695-727
コーポレートサイト： https://www.digita.co.jp/
note：https://column.digitaprint.jp/
X（Twitter）アカウント： https://x.com/DIGITA_print
Instagramアカウント：https://www.instagram.com/digita_print/
■お問い合わせ先
Email:press@digita.co.jp
TEL：0573-25-2340 （平日10:00～17:00/土日祝休）
【本件に関する報道関係のお問い合わせ先】 株式会社デジタ
企画開発事業部 マーケティング・広報
電話番号 ： 0573-25-2340 Email : press@digita.co.jp
配信元企業：株式会社デジタ
プレスリリース詳細へ