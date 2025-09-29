シノペック、長江沿いに先駆的な水素回廊を建設、水素モビリティの発展を加速





11の水素供給センターと146の水素ステーションを擁するシノペックは、長距離・地域横断水素物流の新たなマイルストーンを達成

中国・南京、2025年9月29日/PRNewswire/ -- 9月25日、中国石油化工集団（HKG: 0386、以下「シノペック」）は、南京でシノペックが主催した「現代水素エネルギー応用産業チェーンの高品質発展推進会議」において、水素モビリティにおける新たなマイルストーンを発表しました。異なるモデルの水素燃料物流車両3台が、上海市青浦区のQingwei総合エネルギーステーションから1,500キロメートルの走行を無事に完了しました。ルートは長江沿いに上海、江蘇、安徽、江西、湖北の5つの省・直轄市を通り、湖北省宜昌市の芝江サービスエリア南ステーションに到着しました。途中、シノペックの水素ステーション6か所で燃料補給を行いました。



Sinopec’s Pioneering Hydrogen Corridor Along the Yangtze River in China Accelerates Hydrogen Mobility Development



この旅は、シノペックにとって新たなマイルストーンとなりました。これは、シノペックの広範なエネルギーステーションネットワーク上に構築された2つの水素回廊、北京-上海回廊と西部陸海回廊に沿った、地域をまたぐ長距離水素物流試験に続くものです。シノペックは現在までに、北京-天津、成都-重慶、上海-嘉興-寧波、済南-青島、武漢-宜昌の5つの都市間水素回廊を開設しています。

シノペックは、東部と西部地域における水素モビリティの統合をさらに進めるため、上海・嘉興・寧波と武漢・宜昌の都市間回廊を長江水素回廊で接続しました。また、成都・重慶回廊にもネットワークを拡張し、長江水素軸を確立することで、より多くの水素自動車が高速道路を安心して走行できるようにする計画です。

シノペックは、中国を代表する水素企業としての地位を維持しています。現在、年間445万トンの水素生産能力を有しています。同社はまた、青島製油所で中国初となる産業規模の海水水素プロジェクトを運営しているほか、中原油田では100kWの固体酸化物電解セル（SOEC）のパイロットプラントを運営しています。

内モンゴル自治区オルドス市では、年間3万トンの生産能力を持つ風力・太陽光統合水素プロジェクトが、石炭化学の脱炭素化に必要な水素を供給しています。一方、年間10万トンのウランチャブ風力・太陽光統合水素プロジェクトは、中国初の大規模で省をまたぐ長距離純水素パイプラインを実現することになります。

水素モビリティ分野において、シノペックは現在、146の水素ステーションと11の供給センターを運営しています。これらは「3+2」水素燃料電池パイロット都市群全体を網羅しており、世界最大の水素ステーション運営事業者となっています。

今後、シノペックは「水素ハイウェイ」構想を通じて国有資産監督管理委員会（SASAC）と連携していく予定です。同社は、全国の水素回廊を活用し、高速道路沿いの燃料補給ネットワークを構築し、水素経済を活性化し、持続可能なビジネスモデルを開拓することで、業界の質の高い成長を促進していきます。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com