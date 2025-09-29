ズームライオン、世界最高出力のハイブリッドホイールトラクター「DX7004」を正式発表

中国長沙、2025年9月29日/PRNewswire/― ズームライオン(Zoomlion)重工業科学技術有限公司（1157.HK）は、長沙のスマート産業都市において、世界最高出力のハイブリッドホイールトラクター「DX7004」を正式に発表しました。約4メートルもの高さを持つこの機械は、会長兼CEOの袪純新氏によって発表され、最先端のハイブリッド駆動技術を備え、世界における高出力農業機械の新たな基準を確立するものです。



ZOOMLION Unveils the World’s Most Powerful Hybrid Wheeled Tractor DX7004



最大出力1,200馬力を誇るDX7004は、大規模で高負荷な農業作業用に設計されています。このトラクターには、デジタルシャーシ、スマート制御システム、自社開発の主要コンポーネントなど、ズームライオン独自の革新技術が統合されています。これは、インテリジェントかつ持続可能な農業生産を推進するという同社のビジョンに向けた大きな一歩となります。

「近年、ズームライオンは建設機械における強みを活かし、農業分野の変革を加速させることに成功しました」とズームライオンの副社長兼チーフエンジニアである付玲氏は述べました。「私たちは、性能、パワートレインの効率、そしてインテリジェンスにおいて新たな基準を確立することで、農業機械の近代化を推進することに尽力しています。」

DX7004は、定格出力700馬力、最大トルク4,500Nmのデュアルモーターハイブリッドパワートレインを採用しています。連続運転12時間で最大7,200畝（約480ヘクタール）の作業が可能です。分散型電気駆動システムにより、無段階のフィールド速度制御が可能になり、電動モーター駆動の油圧出力により、大型多機能機器の精度が確保されます。このモデルには、ズームライオンが独自に開発したEPiotスマート運転システムとAOSインテリジェント操作プラットフォームも組み込まれており、これらを組み合わせることで、高速でも自律運転とセンチメートルレベルの精度が可能になります。

「DX7004は、パワー、効率、インテリジェント制御において新たな基準を確立します」と、ズームライオン農業機械カンパニーのゼネラルマネージャー、劉宇新氏は述べました。「電動無段変速機、適応型電気協調、全速度域自動運転などの革新により、これらの技術は農業機械のさらなるインテリジェンスと持続可能性に向けた進化を推進しています。」

ズームライオンは2014年に農業機械分野に参入し、2021年に国連の農業機械長期調達プログラムに選ばれた最初の中国企業となりました。同社は現在、水田農業と乾燥地農業の両方をカバーし、耕起、植え付け、作物管理、収穫、保管のための包括的なソリューションを提供しています。

ズームライオンは今後、11月9日から15日までドイツのハノーバーで開催される世界最大の農業機械見本市「AGRITECHNICA 2025」で主力イノベーションを発表し、地球規模の農業と持続可能な開発のために設計された次世代ソリューションを展示する予定です。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com