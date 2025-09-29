【21LIVE】ライバーとリスナーで力を合わせて、5種類のキャラクターをコンプリートしよう！10月3日（金）より『580Cガチャを集めよう！！コンプリート企画』スタート！
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、10月3日（金）より『580Cガチャを集めよう！！コンプリート企画』を開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330396&id=bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
580Cガチャを集めよう！
＼5コンプリートで21LIVEオリジナルグッズがもらえる！／
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10月3日（金）～10月5日（日）の3日間、『580Cガチャを集めよう！！コンプリート企画』を開催します。
イベント期間中、「580Cガチャ」から登場する5種類のキャラクターを集めてコンプリート！
達成回数やランキングに応じて、「やんばるの女神のクッション」や「やんばるの女神の缶バッジ」、さらに「シーサーのぬいぐるみ」など豪華プライズをプレゼントします。
ライバーもリスナーも、自動エントリーで気軽に参加OK！
この機会にコンプリートを達成して、21LIVEオリジナルグッズをゲットしましょう！
▽対象ガチャギフト一覧 ▽
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330396&id=bodyimage2】
＼ライバープライズ／
☆コンプリート：5回達成
・21オリジナル やんばるの女神のクッション
・21オリジナル やんばるの女神の缶バッジ
・リアル21カード（5パック）
・やんばるの女神のバッジ
☆コンプリート：3回達成
・21オリジナル やんばるの女神の缶バッジ
・リアル21カード（5パック）
・やんばるの女神のバッジ
☆コンプリート：1回達成
・リアル21カード（5パック）
・やんばるの女神のバッジ
★ランキング1位+フルコンプ
・シーサーのぬいぐるみ（大）
★ランキング2～3位+フルコンプ
・シーサーのぬいぐるみ（小）
＼リスナープライズ／
☆コンプリート：3回達成
・リアル21カード（5パック）
・やんばるの女神のバッジ
☆コンプリート：1回達成
・やんばるの女神のバッジ
★ランキング1位
・21オリジナル カードフォルダー
・21オリジナル やんばるの女神のクッション
・21オリジナル やんばるの女神の缶バッジ
★ランキング2～3位
・21オリジナル やんばるの女神のクッション
・21オリジナル やんばるの女神の缶バッジ
★ランキング4～5位
・21オリジナル やんばるの女神の缶バッジ
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330396&id=bodyimage3】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
イベント期間中はリスナー限定ミッションが登場！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
580Cガチャのキャラクターを集めて、てんびん座ギフトやハートシーサーギフト、10月の誕生石トルマリンギフトを手に入れましょう！
