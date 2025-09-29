アイスマイリー、産業別AIマガジン第1弾「製造業向けAI特集」を公開！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329722&id=bodyimage1】
AIポータルメディア「AIsmiley」を運営するアイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽晃司）は、産業別AIマガジン第1弾として、「製造業向けAI特集」を公開しました。「製造業向けAI特集」ではAI時代に必要なスキルを提供する7社をご紹介します。
製造業向けAI特集無料請求はこちら
＝＝＝＞https://aismiley.co.jp/aimanufacturing_special_issue_form/
■製造業におけるAI活用とは
製造業は、生産性向上や品質管理などの課題に直面しています。
こうした課題を解決する手段として、今、AIが大きな注目を集めています。AIを導入することで業務効率が大幅に改善するため、多くの企業が導入を検討・推進しています。
国内の製造業では、少子高齢化による人手不足が深刻です。労働力の減少、高齢化、技術の継承といった課題に加え、国際競争も激化しています。このような状況の中、AIの活用は製造業が抱える様々な問題を解決するための鍵として、ますます重要性を増しています。
■製造業向けAI提供企業
【資料概要】
・アイリア株式会社
└「AIで工場の外観検査を高精度かつ効率化」
・NDIソリューションズ株式会社
└「動画が「本当に現場で使える」ツールに進化」
・株式会社GAUSS
└「AIで現場のセーフティマネジメントを促進」
・ストックマーク株式会社
└「プロフェッショナルな業務に、AI実装を」
・株式会社JINGS
└「リスク抽出・不具合対策の抜け漏れがなくなった」
・TDSE株式会社
└「AIが継承する熟練技術者の目視検査」
・株式会社MinD in a Device
└「少数データでも高精度を実現するAI」
■「製造業向けAI特集」の入手方法
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329722&id=bodyimage2】
１、下記、【無料資料請求はこちら】を押下します。
２、お問い合わせフォームへ移動後、必要項目を入力し、お問い合わせ内容欄に産業別AIマガジン第1弾「製造業向けAI特集」と記載の上、送信下さい。
３、入力されたメールアドレス宛にお問い合わせ受付確認メールが自動送信されます。
４、AIsmileyの担当より産業別AIマガジン第1弾「製造業向けAI特集」をメールにて送付させていただきます。
製造業向けAI特集無料請求はこちら
＝＝＝＞https://aismiley.co.jp/aimanufacturing_special_issue_form/
※本資料は製造業向けAIの導入を検討している企業に対して配布しております。 同業他社・競合他社、製造業向けAIを扱うAIベンダーへの提供はしておりませんので、 あしからずご了承ください。
■AIポータルメディア「AIsmiley」の概要
AIsmileyはAI導入やDXを推進するポータルメディアです。
Webサイト上で気になる技術や業種・業態の事例からAIプロダクトを選び、まとめて無料で資料請求できます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329722&id=bodyimage3】
URL：https://aismiley.co.jp/
・AIとは？
https://aismiley.co.jp/ai_news/what-is-ai/
・製造業向けAIサービスカオスマップ2025
https://aismiley.co.jp/ai_news/manufacturing-industry-chaosmap-2025/
・製造業向けAI導入活用事例
https://aismiley.co.jp/ai-news_category/manufacture-industry/
■アイスマイリーの会社概要
会社名：株式会社アイスマイリー
所在地：〒150－0021東京都渋谷区恵比寿西1-20-2 西武信用金庫恵比寿ビル 9F
設立年月日：2018年3月9日
代表者：代表取締役 板羽 晃司
資本金：14,990千円
URL：https://aismiley.co.jp/company/
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社アイスマイリー
担当：AIsmiley大内
TEL：03-6452-4750
Email：pr@aismiley.co.jp
配信元企業：株式会社アイスマイリー
AIポータルメディア「AIsmiley」を運営するアイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽晃司）は、産業別AIマガジン第1弾として、「製造業向けAI特集」を公開しました。「製造業向けAI特集」ではAI時代に必要なスキルを提供する7社をご紹介します。
製造業向けAI特集無料請求はこちら
＝＝＝＞https://aismiley.co.jp/aimanufacturing_special_issue_form/
■製造業におけるAI活用とは
製造業は、生産性向上や品質管理などの課題に直面しています。
こうした課題を解決する手段として、今、AIが大きな注目を集めています。AIを導入することで業務効率が大幅に改善するため、多くの企業が導入を検討・推進しています。
国内の製造業では、少子高齢化による人手不足が深刻です。労働力の減少、高齢化、技術の継承といった課題に加え、国際競争も激化しています。このような状況の中、AIの活用は製造業が抱える様々な問題を解決するための鍵として、ますます重要性を増しています。
■製造業向けAI提供企業
【資料概要】
・アイリア株式会社
└「AIで工場の外観検査を高精度かつ効率化」
・NDIソリューションズ株式会社
└「動画が「本当に現場で使える」ツールに進化」
・株式会社GAUSS
└「AIで現場のセーフティマネジメントを促進」
・ストックマーク株式会社
└「プロフェッショナルな業務に、AI実装を」
・株式会社JINGS
└「リスク抽出・不具合対策の抜け漏れがなくなった」
・TDSE株式会社
└「AIが継承する熟練技術者の目視検査」
・株式会社MinD in a Device
└「少数データでも高精度を実現するAI」
■「製造業向けAI特集」の入手方法
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329722&id=bodyimage2】
１、下記、【無料資料請求はこちら】を押下します。
２、お問い合わせフォームへ移動後、必要項目を入力し、お問い合わせ内容欄に産業別AIマガジン第1弾「製造業向けAI特集」と記載の上、送信下さい。
３、入力されたメールアドレス宛にお問い合わせ受付確認メールが自動送信されます。
４、AIsmileyの担当より産業別AIマガジン第1弾「製造業向けAI特集」をメールにて送付させていただきます。
製造業向けAI特集無料請求はこちら
＝＝＝＞https://aismiley.co.jp/aimanufacturing_special_issue_form/
※本資料は製造業向けAIの導入を検討している企業に対して配布しております。 同業他社・競合他社、製造業向けAIを扱うAIベンダーへの提供はしておりませんので、 あしからずご了承ください。
■AIポータルメディア「AIsmiley」の概要
AIsmileyはAI導入やDXを推進するポータルメディアです。
Webサイト上で気になる技術や業種・業態の事例からAIプロダクトを選び、まとめて無料で資料請求できます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329722&id=bodyimage3】
URL：https://aismiley.co.jp/
・AIとは？
https://aismiley.co.jp/ai_news/what-is-ai/
・製造業向けAIサービスカオスマップ2025
https://aismiley.co.jp/ai_news/manufacturing-industry-chaosmap-2025/
・製造業向けAI導入活用事例
https://aismiley.co.jp/ai-news_category/manufacture-industry/
■アイスマイリーの会社概要
会社名：株式会社アイスマイリー
所在地：〒150－0021東京都渋谷区恵比寿西1-20-2 西武信用金庫恵比寿ビル 9F
設立年月日：2018年3月9日
代表者：代表取締役 板羽 晃司
資本金：14,990千円
URL：https://aismiley.co.jp/company/
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社アイスマイリー
担当：AIsmiley大内
TEL：03-6452-4750
Email：pr@aismiley.co.jp
配信元企業：株式会社アイスマイリー
プレスリリース詳細へ