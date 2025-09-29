マズいご飯がおいしいご飯に！クラウドファンディング支援額100万円突破！萬古焼300年の技術を使ったおひつが【Makuake】で話題沸騰！冷たいご飯がふっくら炊きたて！忙しい主婦の方の味方。
こつこつ株式会社
プロジェクト開始から20日で、支援金額100万円を突破！
陶器のおひつが、ご飯の水分量をコントロールし、ふっくらモッチリご飯が復活！
電子レンジ＆直火の両方に対応しています。
炊飯器で保存すると、黄ばみの原因になります。
クラウドファンディングサイト【Makuake】(https://www.makuake.com/project/banqo1/)で、当社のプロジェクト【耐熱おひつ BANQO】(https://www.makuake.com/project/banqo1/)の支援額が100万円を突破しました。
たったの3分で冷たいご飯が炊きたてのような味に
萬古焼300年の歴史から繰り出される伝統技術
ご飯を新鮮かつ清潔に保つために、おひつを使うことをおススメします。
◆商品の特徴
・レンジならびに直火OKの耐熱おひつ
・冷やご飯のべたつきを軽減する
・ご飯の新鮮さをキープできる
・電気代金を節約できる。
・300年の伝統技術、萬古焼
◆開発企業コメント
2020年12月に創業した小さい会社です。和歌山県の田舎町で商品企画や貿易関連事業を行っております。家族と数名のメンバーで頑張っております。お米の値段が上がる中、少しでもご飯をおいしく召し上がってほしいという思いから、今回の商品【耐熱おひつBANQO】(https://www.makuake.com/project/banqo1/)を開発しました。ぜひ日々の食卓を充実させてください。
◆今後の展開
より多くの方にご利用いただけますよう、展示会出展、SNS等を利用した販促活動を行っていきます。また随時新商品を開発していく予定です。今後とも何卒宜しくお願い致します。
◆会社概要
こつこつ株式会社
代表者：新田大士
住所：和歌山県日高郡美浜町和田2102-1
HP：https://nekobousai1.com/
設立：2020年12月
◆問い合わせ先
ホームページの問い合わせフォームよりお願い致します。
https://nekobousai1.com/
または電話番号：050-8893-2222
◆参考リンク
・マクアケのページ
https://www.makuake.com/project/banqo1/
・ホームページ
https://nekobousai1.com/