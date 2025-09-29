東京ガスグループ　１４０周年記念イベント開催決定！

東京ガス株式会社

東京ガスグループは、２０２５年に創立１４０周年を迎えました。これまでの皆さまのご愛顧に感謝の意を込めて、１１月３日（月・祝）に１４０周年記念イベントを開催いたします。

本イベントでは、同じく創業１４０周年を迎える株式会社新宿高野と株式会社明治屋とのコラボ企画や謎解きクイズラリー、東京ガスグループ１４０周年記念展示などを行います。また先着３００名様には１４０周年ロゴ入り風船をプレゼントいたします。

協賛：株式会社新宿高野 株式会社明治屋

〈開催概要〉

・日程：２０２５年１１月３日（月・祝）

・時間：９：３０～１７：００

・会場：がすてなーに ガスの科学館（江東区豊洲６-１-１）

〈イベント概要〉

■新宿高野と作る・学ぶ「フルーツパフェ盛付け体験」（事前予約制）

老舗の果物専門店「新宿高野」が運営する「タカノフルーツパーラー」からフルーツクチュリエをお招きし、フルーツセミナーやフルーツパフェの盛付けをご覧いただけます。

イベントでは、特別にカットされたフルーツを使って、自分だけのパフェを盛付け、お召し上がりいただけます。そのほか「明治屋」のジャムとともにいただくスコーンもご用意しています。

※使用するフルーツは当日の仕入れ状況により異なります。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/21766/table/1322_1_887243cc5c33e8f035b87f5dda737f82.jpg?v=202509290958 ]

■明治屋の果実実感ジャムを使った「カラフルジャムスティック」作り体験（当日受付・先着２００名様）

１４０周年の節目に、果実感を追及して新しく発売した明治屋のジャムを使って、見た目もかわいいカラフルジャムスティックを家族やお友達と一緒に手作りしませんか？

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/21766/table/1322_2_d0741529bf97a8f34b53a29cfe3b494b.jpg?v=202509290958 ]

■特別クイズ大会 ～東京ガスを知ろう！～

東京ガスグループについて知ることのできるクイズに挑戦してみませんか？

何問正解できるでしょうか？

■謎解きクイズラリー

今から１４０年前に渋沢栄一によって、創設された東京ガス。館内に散りばめられた、東京ガスの挑戦の歴史を調べて渋沢栄一に向けての手紙を完成させるクイズラリーです。

■東京ガスグループ１４０周年記念展示（期間）１０月２４（金）～１１月３日（月・祝）

東京ガスグループは１４０年にわたり、人々の暮らしや社会を支えるために数多くの挑戦を続けてきました。本展示では、その取り組みの一部を２０枚のイラストで紹介します。