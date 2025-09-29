ディズニー・アニメーション映画『ズートピア２』公開！映画のシーンを再現したフィギュアが登場！

アニア 「ズートピア２」スペシャルセット、「ズートピア」単品フィギュア４種

２０２５年１１月１５日（土）発売

～そのほか「ジュディ・ホップス」たちのカードを収録した

「ディズニー・ロルカナ・トレーディングカードゲーム」も発売

株式会社タカラトミー（代表取締役社長：富山彰夫／所在地：東京都葛飾区）は、ディズニー・アニメーション映画『ズートピア２』の劇場公開（２０２５年１２月５日（金））を記念して、動かして遊べる手のひらサイズの動物フィギュア「アニア」から、「ニック・ワイルド」「ジュディ・ホップス」と新キャラクター「ゲイリー」をセットにしたアニア「ズートピア２」スペシャルセット（希望小売価格：４,４００円／税込）と、映画「ズートピア」の劇中に登場するキャラクターの単品フィギュア4種「ニック・ワイルド」「ジュディ・ホップス」「フィニック」「クロウハウザー」（希望小売価格：各１,６５０円／税込）を２０２５年１１月１５日（土）から、全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、インターネットショップ、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」（takaratomymall.jp）等にて発売します。

また、「ニック・ワイルド」や「ジュディ・ホップス」など『ズートピア』に登場するキャラクターたちが収録された「ディズニー・ロルカナ・トレーディングカードゲーム」の最新弾「ディズニー・ロルカナ・ＴＣＧ 日本語版 ブースターパック 大いなるアズライト」も２０２５年１０月３１日（金）に発売予定です。



ズートピア_SPセット_本体





ズートピア単品フィギュア集合



アニア 「ズートピア２」スペシャルセットは、「ニック・ワイルド」「ジュディ・ホップス」に加え『ズートピア２』にて初登場となる「ゲイリー」のセットです。「ニック・ワイルド」は警察学校を卒業し警察官のバッチをつけ、「ジュディ・ホップス」も今回公開する劇中で着用している服装で登場します。通常のアニアより関節の可動域を増やし、劇中のキャラクターたちのように腰に手を当てたり、小物を持ったりと、細かなポーズを再現できるようにしました。また、足やおしりの肉付きなど、正面だけでなく横や全体の見た目にもこだわっています。映画のシーンが描かれた背景シートが付属し、それぞれのキャラクターらしい表情とポージングで映画のシーンを再現していただけます。

アニア 「ズートピア」単品４種は、『ズートピア』に登場する人気キャラクター「ニック・ワイルド」「ジュディ・ホップス」 「フィニック」「クロウハウザー」です。それぞれのキャラクターが登場するシーンの印象的なアイテム「アイスキャンディー」「ニンジン型レコーダーペン」「ベビーカー」「ドーナツ」が付属し、小物を使って手元で映画の世界を楽しむことができます。

スペシャルセットや単品商品どちらも映画のシーンを再現して遊んだり、飾ったりできるのが魅力の商品です。さらに、「アニア」で展開しているはさまざまな動物フィギュアと一緒に遊ぶことで、映画公開に合わせてお客様ご自身の『ズートピア』の世界を楽しんでいただけます。

アニア 『ズートピア』、『ズートピア２』シリーズ



アニア 「ズートピア」ジュディ・ホップス

アニア 「ズートピア」 二ック・ワイルド



アニア 「ズートピア２」スペシャルセット 集合

アニア 「ズートピア２」スペシャルセット PKG

商品名：アニア 「ズートピア２」スペシャルセット

単品アニア 「ズートピア」ニック・ワイルド／

ジュディ・ホップス／

フィニック／クロウハウザー

発売日：２０２５年１１月１５日（土）

希望小売価格：スペシャルセット／４,４００円（税込）

単品各／１,６５０円（税込）

対象年齢：３歳以上

商品内容：スペシャルセット

ニック・ワイルド（1）／サングラス（1）／

ジュディ・ホップス（1）／ゲイリー（1）／

ジオラマシート（1）

単品 ジュディ・ホップス（1）ニンジン型レコーダーペン（1）／

ニック・ワイルド（1）アイスキャンディー（1）／

フィニック（1）ベビーカー（1）／

クロウハウザー（1）ドーナツ（1）

取扱場所：全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、

インターネットショップ、

タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」

（takaratomymall.jp）など

版権表記：© Disney

商品サイト：www.takaratomy.co.jp/products/ania/products/zootopia/

その他『ズートピア』関連商品

世界で１０億枚以上販売されている大人気ディズニー公式ＴＣＧ「ディズニー・ロルカナ・トレーディングカードゲーム」の第６弾「大いなるアズライト」を発売します。ディズニー映画『ズートピア』に登場する「ニック・ワイルド」や「ジュディ・ホップス」のカードも収録予定です。



ロルカナ第6弾_ニック・ワイルド

ロルカナ第6弾_ジュディ・ホップス

ロルカナ_PKG

商品名：「ディズニー・ロルカナ・トレーディングカードゲーム 日本語版

ブースターパック 大いなるアズライト」

発売日：２０２５年１０月３１日（金）

希望小売価格：1パック ３３０円（税込）／１BOX ５,２８０円（税込）

対象年齢：８歳以上

商品内容：１パック ６枚入り ／ １BOX １６パック

取扱場所：全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、

インターネットショップ、

タカラトミー公式ショッピングサイト

「タカラトミーモール」（takaratomymall.jp）など

版権表記：© Disney

商品サイト：www.takaratomy.co.jp/products/disneylorcana/