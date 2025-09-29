XPPen、最新タッチソリューションと4K OLEDを搭載した「Artist Ultra 16」を発売

プロフェッショナル向けペンタブレットの新たなスタンダードを確立

ロサンゼルス、2025年9月26日/PRNewswire/ -- デジタルアートにおける革新をリードするグローバル企業XPPenは本日、4K OLEDスクリーン、最新のX-Touchインタラクティブコントロールソリューション、16K段階の圧力感度機能を搭載した世界初のペンタブレット「Artist Ultra 16」を発表しました。XPPenの20周年記念後に発売される最新の Ultra シリーズは、プロ仕様のパフォーマンスと多用途の携帯性を兼ね備え、多様なクリエイティブ ワークフローにわたってアーティストの力を高めることで、業界の新たなベンチマークを確立します。





プロフェッショナル・グレードの市場に位置付けられるArtist Ultra 16は、高いパフォーマンスと創造の自由の両方を求めるプロのクリエイター、スタジオ、上級ユーザー向けに設計されています。このデバイスは、超応答性のタッチインタラクション、優れた色精度と16Kの圧力感度を備えた4K OLEDスクリーンなど、業界初の仕様を備えており、デジタルクリエイションの限界を押し広げます。

XPPenのブランドディレクター、エイミー・ユアン（Amy Yuan）氏は次のように述べています。「XPPenは、精度、性能、柔軟性を兼ね備えたツールでアーティストを支援することで、クリエイティビティの未来を創造できると信じています。このフラッグシップモデルの発売は、デジタルアートツールの歴史において重要な節目であり、新たな道を切り開くものです。タッチ操作、ディスプレイ、EMR技術における革新を融合させることで、クリエイティブワークフローの進化を推進し、あらゆる分野のクリエイターがより手軽にプロフェッショナルレベルのツールを活用できるようになります。」

次世代タッチコントロールと4K OLEDの輝きが融合

Artist Ultra 16は、クリエイティブワークフローを根本的に変革する画期的なタッチコントロールソリューション「X-Touch」を搭載しています。この高度なシステムは、WindowsとmacOSの両方で10本指マルチタッチをサポートし、かつてない自由な表現を可能にします。ユーザーが画面上に直接描画するだけで、簡単にカスタマイズ可能なタッチゾーンを設定できるため、誤操作によるストレスを解消します。フローティングメニューとカスタマイズ可能なショートカット機能は、プロフェッショナルなクリエイティブワークフローをさらに向上させ、効率性と創造性を両立させます。





Artist Ultra 16の心臓部となるのは、15.6インチの4K OLEDディスプレイ。圧倒的な画質で、新たな視覚体験を提供します。AMOLED技術を搭載したこのデバイスは、超高精細な解像度、臨場感あふれるディテール、100,000:1のコントラスト比、そして1msの応答速度を実現し、滑らかで正確な描画体験を提供します。Calman認証を取得した産業レベルの色彩精度を備え、10ビットネイティブカラー深度、Delta E <1.1、99% Adobe RGB、99% sRGB、98% Display P3という広色域を実現。卓越した画像品質を求めるイラストレーター、アニメーター、写真レタッチ担当者など、プロフェッショナルユーザーのニーズに応えます。

スタジオから外出先まで：受賞歴を誇るデザインで、どこでもクリエイティブワークを。

画期的なディスプレイ性能に加え、Artist Ultra 16はX3 ProスマートチップスタイラスとX3 Proスリムスタイラスを標準装備。16,000レベルの筆圧感知と60°の傾き検出機能により、自然なペン操作を実現します。カスタマイズ可能なショートカットボタンでワークフローを効率化。デュアル・ペン収納ケース、ACK05 Bluetoothキーボード、そしてファンレスの静音設計により、プロフェッショナルな環境を構築しながら、集中できる快適な作業環境を提供します。

Artist Ultra 16は、その卓越したデザイン品質でRed Dot Award Product Design 2025を受賞しました。堅牢なアルミニウム筐体、スリムなボディ、ベゼルレスデザインにより、安定性と携帯性を両立。人間工学に基づいた配置のショートカットキーと一体型パームレストは、快適性と正確性を向上させます。スリムなボディは通勤バッグにもすっぽり収まり、スタジオから外出先まで、どこでもプロフェッショナルなパフォーマンスを発揮します。





妥協なき性能と優れた携帯性を兼ね備えたArtist Ultra 16は、あらゆるシーンでクリエイターの創造性を最大限に引き出します。次世代のポータブルデバイスとして、XPPenの革新技術とクリエイティブプロフェッショナルへのこだわりが凝縮されています。

価格と発売時期

Artist Ultra 16は、2025年9月26日より世界中で発売予定です。価格は899.99ドル。地域によって価格が異なる場合があります。詳細はこちらをご覧ください：https://www.xp-pen.com/product/artist-ultra-16.html

（日本語リリース：クライアント提供）

