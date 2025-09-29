FIA：出馬を発表した後、ローラ・ヴィラーズはすべての加盟クラブに連絡を取ります

ジュネーブ, 2025年9月26日 /PRNewswire/ -- FIA会長職への立候補を公式に発表してからわずか数日後、28歳のスイス人レーシングドライバーで起業家のローラ・ヴィラーズは、キャンペーンの次の重要な段階を開始しました：彼女は世界中のすべてのFIA加盟クラブに連絡を取り、各クラブ会長に自身の信条を添えたパーソナライズされた電子メールを送っています。

同時に、彼女はすでに複数のクラブリーダーと直接電話で会話を始め、彼らの懸念に耳を傾け、建設的な意見交換を築いています。



ッセージの中で、ローラ・ヴィラーズはFIAへのコミットメントを改めて表明しました：

「FIAは私たちの共通の家です。私は生涯にわたり、レーシングドライバーとして、またモビリティクラブのメンバーとして、それに所属してきました。今日、私はこの経験を、クラブとともに、そしてクラブのために築く集合的なプロジェクトのために役立てたいと考えています。」

彼女の信条には、5つの強い約束が記されています：

- 独立性と透明性のあるガバナンス：選出された監査委員会、自律的な上院予算、利益の公開登録、補助金のオープンダッシュボード。

- すべてのクラブへの公平な支援：クラブ支援基金、開発資金への簡素化されたアクセス、最小規模のASNの負担を軽減する段階的な会費制度。

- アクセス可能で包摂的なモータースポーツ：モータースポーツ女性基金（年間20件の奨学金）、FIAヤングリーダーズアカデミー（年間25名の世界的人材）、草の根レベルの参入コストを3年で20%削減するための共同資金調達メカニズム。

- モビリティと観光への具体的な影響：「2035年までにゼロ死亡」、3年間で100件のスマートモビリティプロジェクト、FIA-UNWTO行動計画、ユニバーサルFIAデジタルカード。

- 永続する遺産：2030年までにFIAをカーボンニュートラルに、FIAアカデミー・オブ・フューチャー・リーダーズ（FIAユニバーシティの補完として）。

彼女は、立候補が正式に認められるためには18の公式承認（スポーティングクラブ6クラブ／…）が必要であることをクラブに改めて伝えていますモビリティクラブ6クラブ／FIAの245加盟クラブのうち、ミックスクラブ6クラブの支持：

「今、選択はクラブに委ねられています。彼らには、真の民主的競争を保証し、FIAを未来へと開く力があります。」

ローラ・ヴィラールスの完全なプログラムは、2025年12月に予定されている選挙に先立ち、今後数週間以内に発表される予定です。

*信条全文はこのプレスリリースに添付されています。

