ADVANCION、2024年企業サステナビリティ報告書を発行

イリノイ州バッファローグローブ, 2025年9月26日 /PRNewswire/ -- ライフサイエンス用緩衝液および独自開発の特殊原料分野におけるグローバルリーダーである Advancion Corporation（以下「Advancion」または「同社」）は本日、2024年度企業サステナビリティ報告書の公開を発表しました。報告書はadvancionsciences.com/sustainabilityでご覧いただけます。

Advancionは包括的なサステナビリティ報告を4年目に突入し、透明性、説明責任、測定可能な影響力への取り組みを強化し続けています。2024年報告書のテーマ「科学に導かれ、未来のために設計された（Driven by Science. Designed for the Future）」は、Advancionがサステナビリティをイノベーション、事業運営、ステークホルダー関係に統合し、長期的な価値を創造する方法を強調しています。

Advancion 2024年報告書の主なハイライトは以下の通りです。

- 持続可能な製品イノベーション - 美容・パーソナルケア向けバイオベース50%のアミノアルコール「ELEVANCE™ ELITE Bio65」、金属加工油剤向け再生可能原料72%含有の乳化剤「CORRGUARD™ SA-100」など、複数の新多機能原料プラットフォームを発表しました。これらは新製品ライン「OPTIMINE™」および「ELEVANCE™ ULTRA」と相まって、複数の消費者市場・産業市場において次世代性能を実現すると同時に、環境への総合的な影響を低減します。

- ライフサイエンスの進歩 - Advancionの子会社であるExpression Systemsを通じて、先進治療の生産性を高めるスケーラブルなバキュロウイルス発現ベクターシステム（BEVS）プラットフォームを導入し、バイオテクノロジー革新を可能にする当社の役割を実証しました。

- 安全性のリーダーシップ - Advancionのルイジアナ州スターリングトンおよびドイツ・イッベンビューレンの製造施設は、2年連続で記録すべき事故ゼロを達成し、業界最高水準の安全文化と堅牢なAdvancion管理システム（AMS）を強調しました。

- 環境管理 - 2030年環境目標に向け、温室効果ガス（GHG）排出原単位、エネルギー消費量、廃棄物、水使用量において2020年基準値比で測定可能な進捗を達成しました。

- ポジティブな影響 - 2024年には総収益の53%が、健康増進、廃棄物削減、環境性能向上に寄与する製品から生み出されました。

「2024年サステナビリティ報告書は、測定可能な進捗と、当社の行動を駆り立てるより深い価値観の両方を反映しています」と、社長兼最高経営責任者のDavid Neubergerは述べました。「再生可能化学の推進から安全面でのリーダーシップ拡大、環境負荷の低減に至るまで、進歩と責任は両立し得ることを証明しています。サステナビリティはもはや任意の選択肢ではなく、当社が下すあらゆる意思決定、打ち出すあらゆる革新、築くあらゆる関係性に組み込まれています。当社は、地球の健全性を守りながら、顧客、従業員、地域社会に長期的な価値を提供することに注力し続けます。」

Advancionのサステナビリティプラットフォームの詳細および2024年版企業サステナビリティ報告書のダウンロードについては、advancionsciences.com/sustainabilityをご覧ください。

ADVANCIONについて

Advancionは、バイオテクノロジー、医薬品、家庭用・個人用ケア製品、その他の消費者向けおよび産業向け市場向けの特殊原料および消耗品の主要なグローバルメーカーです。同社は、ライフサイエンス用緩衝液およびその他の独自成分の世界最大手メーカーの一つであり、80年以上にわたり、高性能製品、業界最高水準の品質、供給の安定性を保証しています。Advancionの子会社であるExpression Systemsを通じて、同社は先進的治療法の開発および商業生産に使用される革新的な細胞培養培地、細胞株、分子ツール、試薬を製造しています。Advancionは米国とドイツに3つの製造施設を運営し、シカゴ（イリノイ州）、パリ（フランス）、サンパウロ（ブラジル）、シンガポール、上海（中国）、ムンバイ（インド）に設置された6つの地域別カスタマーアプリケーションセンターを通じてグローバルな顧客にサービスを提供しています。同社はArdianとGolden Gate Capitalによる非公開企業であり、本社はイリノイ州バッファローグローブにあります。詳細については、advancionsciences.comをご覧ください。

