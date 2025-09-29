アイユノ、サンパウロの施設を拡張してグローバルネットワークを強化、創造性を刺激する





直近の米国およびメキシコの改築に続く今回の施設の1,355平米への拡張は、最先端技術にアイユノ・ブラジルの革新的かつ友好的な精神を融合する

バーバンク、カリフォルニア州, 2025年9月26日 /PRNewswire/ -- アイユノ（Iyuno）は、再構想したサンパウロ・スタジオの公開準備を進めています。再構想後のスタジオは、Dolby Atmos（ドルビーアトモス）対応ルームが遊び心のあるデザインディテールや隠されたイースターエッグと出会い、世界標準とブラジルチームのクリエイティブな精神が融合する空間となっています。



アイユノ・サンパウロ



サンパウロ・スタジオの施設には現在、8つの最先端のレコーディングルーム、2つのミキシングルーム（1つはDolby Atmos対応）、2つのQCルームがあり、これらは最高水準の品質とセキュリティによってサポートされています。テクノロジーだけでなく、クリエイティブで居心地の良さを感じられる設計の空間ともなっていて、ブラジルらしい活気あふれる文化にインスパイアされた要素が内装に取り入れられています。

「今回の投資は、グローバルネットワークの一部として、米州大陸を超えてプレミアムな吹き替えサービスを提供するアイユノの実力を強化するものです」と米州大陸事業部エグゼクティブバイスプレジデント（EVP）のクリス・キャリーは述べています 。「ブラジルは長らく吹き替えとクリエイティブ人材の重要な拠点として認識されており、今回の拡張は、ブラジル吹き替え市場のサポートに対するアイユノの継続的な揺るぎない姿勢を示しています」

「このスタジオは、当社の人材のことを考えながら作られました。空間のクリエイティブなタッチからDolby Atmos対応のミキシングルームまで、細部に至るまで最高の国際基準を満たしながらインスピレーションを与えられるように設計されています」とブラジルカントリーマネージャーのウェンデル・ベゼーハは話しています。「ここでは、当社の門をくぐったすべての人材が大事にされていると感じ、エネルギーをもらえ、いつでも最高のパフォーマンスを発揮できると感じてほしいのです」

アイユノ・ブラジルにとって、今回のリノベーションは単なる物理的な空間の拡大ではなく、チーム内に革新的で居心地の良い文化を築き、才能ある人々により日の当たる場所を提供し、ストーリーが世界各地の視聴者により強く共感してもらえるようにすることを狙ったものです。

アイユノについて

アイユノ（Iyuno、www.iyuno.com）は、メディアおよびエンターテインメント業界向けにローカライズサービスを提供する主要企業です。世界各地のトップエンターテインメントブランドやクリエイターからの信頼を集める同社は、32カ国40拠点で包括的なエンドツーエンドのローカライズサービスを提供しています。卓越したクリエイティブな技術的才能、最新鋭の設備、最先端のテクノロジーを背景に、アイユノは吹き替え、字幕、メディアの各サービスにおいて世界最大級のプレゼンスを誇っています。

