ゴールデン・スイスとジョセフ・スティグリッツ教授がグローバルUHNWIサミットを開催





チューリッヒ, 2025年9月27日 /PRNewswire/ -- 9月10日、ゴールデン・ スイスは、チューリッヒの名門ホテルザ・ ドルダー・ グランドにおいて、厳粛なブラックタイ形式の プライベート・ ウェルス・イベントを開催し、80 か国以上から150名を超える著名な超富裕層（UHNWI）やファミリーオフィスのリーダーを迎え入れました。

基調講演は、ジョセフ・ スティグリッツ 教授によって行われました。教授はノーベル 賞受賞 経済学者、世界銀行の権威であり、世界で最も影響力のある思想家トップ100の一人とされています。さらに、ゴールデン・ スイスの創業者である ダニエル・ ワイトマンも登壇し、スイス銀行業における安定性、安全性、プライバシー、そして主権を回復するという同社の使命を説明しました。

議論は、脆弱性を増す世界の銀行システム、米ドルの価値低下、そしてマネーと決済インフラの政治化の進行について焦点を当てました。

スティグリッツ教授は次のように述べました。「すべての通貨と銀行は、最終的には信頼に基づいています。いったん信頼が失われると、金融システム全体が危機にさらされます。」

ダニエル・ワイトマンは次のように応じました。「ゴールデン・スイスは、資産をスイスにおいて非公開で保管された現物の金に直接裏付けることで、信頼に依存する不確実性を取り除き、世界中で利用できるようにしています。これは単なる富だけの問題ではなく、主権と自由の問題なのです。」

ゴールデン・スイスは、スイスで何世紀も受け継がれてきた金地金保管の伝統を基盤とし、さらに現代の銀行システムを組み合わせたモデルを提示しました。このプラットフォームにより、顧客はスイスで個別に保管された自らの金を、世界中での決済、送金、カード取引で利用できるようになります。現物の金と現代の金融インフラをつなぐことで、ゴールデン・スイスは金本位制の伝統を復活させるとともに、スイスの永続的な価値であるプライバシーと中立性を守り続けています。

この記念すべき集まりは、世界の著名なファミリーにとっての資産保護の未来を形づくるうえで、ゴールデン・スイスが果たすリーダーとしての役割を強調しました。

マルチメディア：

映画 「ゴールデン・スイス - The Essence」 を観る（ディレクター：フィリップ・ ウォルシュ）：

https://youtu.be/SULexj0sPMc?si=EUkiQg6Ozlyl_Rbu

ゴールデン・スイスについて

ゴールデン・スイスは、金の保管、プライベート・ウェルスマネジメント、資産保護を専門とするスイスの金融グループです。中立性、思慮分別、独立性という理念に基づいて設立されたゴールデン・スイスは、不確実性の時代において、資産保全のための安全かつ主権的なソリューションを提供しています。詳しくは https://www.goldensuisse.comをご覧ください

support@goldensuisse.com

動画 -https://www.youtube.com/watch?v=SULexj0sPMc

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2779677/Golden_Suisse_1.jpg?p=medium600

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2779678/Golden_Suisse_2.jpg?p=medium600

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2779679/Golden_Suisse_3.jpg?p=medium600

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2779680/Golden_Suisse_4.jpg?p=medium600

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2779681/Golden_Suisse_5.jpg?p=medium600

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2779682/Golden_Suisse_6.jpg?p=medium600

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/2583175/5525069/Golden_Suisse_Logo.jpg?p=medium600



Golden Suisse headquarters overlooking the Limmat at Schipfe 2, Zurich - the new home base for private-wealth clients and family offices.





Daniel Weitmann in discussion with Professor Joseph Stiglitz ahead of the evening programme at The Dolder Grand, Zurich.Photo: Magnus Maarding





A packed ballroom at The Dolder Grand for Golden Suisse’s black-tie summit, bringing together 150+ UHNWI and family-office leaders from over 80 countries.Photo: Magnus Maarding





Professor Joseph Stiglitz following his keynote at the Golden Suisse summit in Zurich.Photo: Magnus Maarding





Daniel Weitmann, Chief Executive Officer of Golden Suisse, at the firm’s Zurich headquarters. Photo: Magnus Maarding





On stage at The Dolder Grand (L-R): Daniel Weitmann, R. James Breiding (moderator), and Professor Joseph Stiglitz in a conversation on systemic risk, currency trust, and private-wealth sovereignty.Photo: Magnus Maarding



（日本語リリース：クライアント提供）

