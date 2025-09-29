Milliken Assure（TM）防湿バリアが2025年R&D 100賞を受賞





消防士用防護服の防湿性能を再定義した多角的グローバルメーカーが評価される

サウスカロライナ州スパルタンバーグ, 2025年9月26日 /PRNewswire/ -- Milliken & Companyは、北米初の非PFAS・非ハロゲン系でUL認定の難燃性防湿バリア「Milliken Assure™」が消防士用防護服向けに開発され、2025年R&D 100賞を授与されたことを発表します。この受賞により、Assureは今年最も革新的な技術の一つに選ばれ、材料科学を通じて複雑な性能課題の解決に取り組むMillikenの姿勢が評価されました。



「AssureがR&D 100賞を受賞できたことを光栄に思います」とMillikenの社長兼CEOであるHalsey Cookは述べました。「この栄誉は、当社のチームの独創性と、材料科学と革新を通じて現実世界の課題解決に取り組む姿勢を反映しています。」

Assureは、構造物火災対応の厳しい要求を満たしつつ、パーフルオロアルキル物質（PFAS）およびハロゲン系難燃剤（湿気バリア材に長年使用されてきた2種類の化学物質）を排除する先駆的な設計が評価され選出されました。NFPA 1971-2018およびNFPA 1970-2025の両規格に認証されたAssureは、追加のPFASやハロゲン系難燃剤に依存することなく、耐熱性、耐水性、耐薬品性を提供します。

Assureの軽量で通気性に優れた構造は、消防士がプレッシャー下で活動するのを支援し、厳しい安全基準を満たします。これはMillikenの拡大する非PFAS消防用生地ポートフォリオに加わり、全国の消防署が消防服を評価・更新する際に先進的なソリューションを提供します。Assureは、エンジニア、科学者、製品設計の専門家からなるクロスファンクショナルチームによって開発され、ミリケン社の協働的なイノベーションアプローチを体現しています。

「Assureは消防当局の声に耳を傾け、長らく解決されなかった課題を見出したことから生まれました」と、Millikenアパレル事業部門の最高執行責任者兼マネージングディレクターであるMarcio Maniqueは述べました。「このR&D 100賞は単なる栄誉ではなく、Assureが新たな基準を確立し、日々私たちを守る人々にとって真の変革をもたらしている証です。」

「イノベーション界のオスカー賞」とも称されるR&D 100賞は、科学技術分野で最も影響力のある年間新製品を表彰するものです。Millikenはこれまで、繊維および特殊化学品の分野における革新技術でR&D 100賞を受賞しています。

Millikenについて

Milliken & Companyは、材料科学に焦点を当て、明日のブレークスルーを今日実現するグローバルな製造リーダーです。業界をリードする分子技術から持続可能なイノベーションまで、Millikenは人々の生活を豊かにし、顧客と地域社会にソリューションを提供する製品を生み出しています。数千件の特許と、繊維、床材、化学、医療分野にまたがる応用技術ポートフォリオを基盤に、同社は誠実さと卓越性という共通の価値観を駆使し、世代を超えて世界に良い影響を与え続けています。Millikenの探究心あふれる人材と革新的なソリューションの詳細は、milliken.com、Facebook、Instagram、LinkedInでご覧ください。

（日本語リリース：クライアント提供）

