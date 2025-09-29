ベースボールアスリートのためのサプリメント　新世代アミノ酸飲料　「SP AMINO」 キャンペーンのお知らせ

アダプトゲン製薬株式会社（本社所在地：岐阜県多治見市、代表 林 博道）は、10月1日（水）より「スペシャリスト」シリーズ 粉末清涼飲料「SP AMINO」のキャンペーンを開始します。ベースボールアスリートのデイリーユースを考えた飲料です。 一般のお客様は、下記のQRコードからアクセスしていただき、専門サイトからご覧ください。

「パフォーマンスを維持するために、総合的に優れたディリー飲料を！」 ベースボールアスリートの声にこたえたアダプトゲン製薬の「SP AMINO」が プロ、アマチュアを問わず強く支持されています。

SP AMINO（粉末清涼飲料） BCAA 3500㎎配合

本製品SP AMINOには、バリン、ロイシン、イソロイシンなどのBCAAに加え、すっきり感をサポートするシトルリン、運動後の頑張ったカラダをリカバリーするグルタミン、ぐったりを内側から支えるクエン酸、蔵華乳酸菌（※1）が入っています。ベースボールアスリートのデイリーユースを考えた飲料です。

■約３０リットル分 5,290円

BCAA 3,500㎎、 クエン酸 1,980㎎、シトルリン 1,000㎎、

蔵華乳酸菌LTKー１ 1,000億個（※１）、グルタミン 500㎎

※本製品１袋を水30リットルで希釈したものを500㏄摂取した場合となります。

（※１）味噌由来の蔵華乳酸菌は、毎日のスッキリ環境をサポートするだけではなく、血中の鉄分を増やしてくれます。この鉄分により血液が運ぶ酸素量が増えます。つまり、ぐったりしがちな日々に寄り添い、体調を維持してくれます。ハードトレーニングの継続におすすめします。 蔵華乳酸菌は、イチビキ株式会社とアダプトゲン製薬の共同開発です。

蔵華乳酸菌

https://adaptgen.co.jp/materials/%E8%94%B5%E8%8F%AF%E4%B9%B3%E9%85%B8%E8%8F%8Cltk-1/

イチビキ株式会社との共同開発

https://www.ichibiki.co.jp/enjoy/knowledge_kurahana/





「OPEN WINDOW」とは、激しい運動後に一時的に免疫機能が低下する状態のことです。激しい運動の後、免疫力は1日程度低下するといわれています。BCAAなどによる運動維持能力の回復は期待できても、風邪、インフルエンザ、胃腸トラブルなどを引き起こすウイルスや細菌の侵入、つまり「OPEN WINDOW」には万全ではありません。そこで、弊社では、蔵華乳酸菌LKTー１などの「OPEN WINDOW」の予防に役立つとされている成分を加えたベースボールアスリートをサポートする製品の開発に着目いたしました。





通常スポーツ飲料は、秋冬に需要が落ちるのでアゲインストの中でキャンペーンを行わないのが一般的ですが、ベースボールアスリートのサポートにおいて大きな意味があると、アダプトゲン製薬 代表取締役の林 博道は、次のように述べています。「春夏に比べると、秋冬は体がバテにくくなります。しかし、体は、厳しいトレーニングに必要とされているバランスに優れたエネルギー源を求めています。だから、あえてこの時期に日常性の高い飲料を積極的に提供したいのです。製品の配合は、理想的ですので、自信をもっておすすめします」。

SP AMINO 秋冬キャンペーン

期間 2025年10月1日～2025年12月末日

お試し価格20％OFF 5,290円→4,230円

QRコードにアクセスください。

動画による製品案内、より詳細な情報、製品購入方法などをご案内しております。gsnjp.com

アダプトゲン製薬

1974年創業の弊社は、世界30カ国にネットワークを持ち、取り扱い原料は600種に及びます。この強みにより、高品質な成分を充分に配合したサプリメントのご提供が可能となっています。

本社所在地 岐阜県多治見市上山町１丁目90番地１

