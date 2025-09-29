SGホールディングス株式会社（本社：京都市南区、代表取締役会長：栗和田榮一）は、このたび「統合報告書2025」を発行しましたのでお知らせします。

当社では、株主・投資家をはじめとする幅広いステークホルダーの皆さまに対し、企業価値の向上や事業の成長性をご理解いただくため、当社グループの進むべき道や価値創造に向けた成長戦略および事業成長を支える経営基盤の強化などに関する情報を統合的にまとめて発行しています。

2025年版では、SGHビジョン2030「Grow the new Story. 新しい物流で、新しい社会を、共に育む。」の実現に向け、ステークホルダーの皆さまに当社グループの持続的な成長への理解を深めていただけるよう編集しました。2025年度からの中期経営計画「SGH Story 2027」で設定した各事業戦略、財務戦略や企業活動を支えるコーポレート・ガバナンスなどについて、企業価値の向上へのつながりを整理しています。

■「統合報告書2025」ダウンロードページ

https://www.sg-hldgs.co.jp/ir/library/annual/

■「統合報告書2025」注目コンテンツ

当社は、ステークホルダーの皆さまに当社グループをより深くご理解いただけるよう、今後も各種情報開示の充実や皆さまとの対話を通して、企業価値向上に努めてまいります。

