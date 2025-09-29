創業133年の老舗企業が神戸・三ノ宮駅前にコワーキングスペー「いいオフィス三ノ宮駅前 by Yokoyama」をオープン

株式会社いいオフィス

全国47都道府県に約900拠点のワークスペースを展開する株式会社いいオフィス（本社：東京都港区、代表取締役：龍崎 宏 以下、「いいオフィス」）は、横山株式会社と提携して兵庫県神戸市に「いいオフィス三ノ宮駅前 by Yokoyama」をオープンしました。

神戸の中心地・三宮の新しいビジネス拠点

「いいオフィス三ノ宮駅前 by Yokoyama」は創業130年超のオフィス用品総合商社である横山株式会社がJR三ノ宮駅から徒歩3分の好立地にオープンした完全個室型ワークスペースです。

神戸の中心地・三宮に拠点を構えることで、地域のビジネスパーソンから遠方のリモートワーカーまで、あらゆる方にとって利用しやすい環境を目指しています。

あらゆるビジネスシーンにお応えする快適空間

当店は１名用完全個室５室と２名用・３名用の個室オフィス各１室と、４名用・６名用の会議室各１室を備えた全室完全個室のワークスペースです。

全席が完全個室のため、他の利用者を気にすることなく仕事や勉強に集中できます。また、各個室にはモニターが完備されており、ノートPCを持ち込むだけで快適に作業を行えます。

また、館内には複合機（プリンター・スキャナー）も自由にご利用いただけます。紙資料の印刷やスキャンがその場で行えるため、出先での急な作業にも柔軟に対応可能です。



シェアオフィスとしても利用可能な２～３名用個室。短期契約も可能なため、お気軽にお問い合わせください。

会議室は大型モニターとホワイトボード完備、アプリで簡単に予約可能で、当日予約でもご利用いただけます。

24時間営業だから、いつでも気軽に利用可能

スマートロックと監視カメラによる安心・安全のセキュリティのもと、24時間利用可能。早朝や深夜でもアプリ操作だけで入室でき、時間を気にせず利用できます。短時間から利用できるドロップイン（一時利用）にも対応し、出張や観光の合間にふらっと立ち寄ることも可能です。

さらに、月額のバーチャルオフィスプランをご用意しており、住所利用や法人登記にも対応しています。

料金プランについて、詳細はこちらをご覧ください。

https://e-office.space/spaces/tokai-kinki/hyogo/kobeshi/sannomiya-by-yokoyama

店舗運営者からのメッセージ

運営する横山株式会社は明治26年（1893年）の創業以来130年以上にわたり、OA機器、オフィス家具の提供を通じてオフィス環境づくりに携わってきました。その中で培った経験と、「働く」を幸せに！というビジョンを胸に、新たなチャレンジとして当店の運営に取り組んでいます。

「働く」を幸せに！には、「働くことを通じて人々が幸せになれる世の中を創りたい」という想いが込められています。私たちは、このコワーキングスペースを通じて、利用される皆様の仕事が少しでも楽しく、充実したものになるお手伝いができればと考えています。

本業であるオフィスの機器提案・システム提案・空間提案のご相談も是非お待ちしております。

いいオフィス三ノ宮駅前 by Yokoyama 店舗情報

■インフォメーション

住所：兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町5-7-11-1 ONLYONE神戸・三宮2階

営業時間：24時間

定休日：なし

webサイト：https://e-office.space/spaces/tokai-kinki/hyogo/kobeshi/sannomiya-by-yokoyama

■特徴

【立地】

・JR三ノ宮駅より徒歩３分

【各種サービス】

・Wi-Fi、電源

・ウォーターサーバー

・プリンタ、コピー機

・モニター

・喫煙所

・法人登記OK

※その他詳細は店舗ページをご覧ください。

■各店舗の利用方法

アプリをダウンロード＆会員登録いただき、ご利用ください。

https://e-office.space/

株式会社いいオフィス 企業情報

■会社概要

本社：東京都港区南麻布2丁目15番5号

設立日：2018年4月

資本金：501,190,278円（資本準備金含む）

代表者：代表取締役 龍崎 宏

事業内容：コワーキングスペースの運営、貸会議室の運営、アプリの運営＆開発、クラウドソーシング事業、イベント運営

■関連リンク

ホームページ：https://e-office.inc/

公式Twitter：https://twitter.com/ii_office

公式Instagram：https://www.instagram.com/iioffice.inc/

公式Facebook：https://www.facebook.com/iioffice11

横山株式会社 企業情報

■会社概要

本社：神戸市兵庫区門口町4番23号

設立日：明治26年

資本金：6,600万円

代表者：代表取締役社長 横山 裕康

事業内容：事務機、オフィス家具、システム提案、ギフト用品の卸売、販売、保守メンテナンス

■関連リンク

ホームページ：https://www.yokoyamakk.biz/

公式Instagram：https://www.instagram.com/yokoyama_iioffice/

