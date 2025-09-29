世界のクローラトラクタ市場規模シェア、競争環境、トレンド分析レポート： タイプ別、ビジネスタイプ別、エンドユーザー産業別 - 2031年までの世界機会分析と産業予測
クローラトラクタ市場は、日本国内およびグローバルな農業・建設機械の需要増加を背景に、2022年の32億米ドルから2031年には49億米ドルへと成長すると予測されています。2023年から2031年にかけての年平均成長率（CAGR）は5％とされ、特に日本市場ではスマート農業、土木インフラ需要、気候変動対策の側面からも注目が集まっています。これは単なる数字上の成長にとどまらず、業界全体の構造変化とテクノロジーの導入拡大を示す重要な兆候です。
スマート農業と自動化の波がもたらす新たな需要の高まり
日本国内では農業従事者の高齢化が進行し、労働力不足が深刻化しています。その影響で、クローラトラクタの自動運転機能やGPSナビゲーション、リモート管理技術の導入が急速に進められています。これらの技術革新は、作業効率の大幅な向上とともに、土壌に対する負荷を抑えた精密農業の実現を可能にしています。特に、北海道や九州地方などの大規模農地では、クローラトラクタが不可欠なインフラの一部として再評価されており、今後の市場拡大に拍車をかける要因となっています。
建設機械としての役割拡大：インフラ再整備需要との親和性
農業用だけでなく、日本国内の建設現場においてもクローラトラクタの活躍が顕著です。特に、山間部や災害多発地域では、通常のホイールトラクタでは対応が困難な地形での作業にクローラタイプが重宝されています。国土交通省が推進する老朽化インフラの再整備プロジェクトや、防災・減災対策工事における需要の増加が、建設分野でのクローラトラクタ採用率を高めています。また、ゼネコン各社もICT建機との連携による自動制御を強化しており、建設機械分野におけるクローラトラクタの戦略的価値は一層高まっています。
主要な企業:
● Mahindra & Mahindra Ltd
● Luoyang Howode Machinery Equipment Co. Ltd
● New Holland
● AGCO Corporation
● S.D.F S.p.A.
● LiuGong Dressta Machinery
● John Deere
● CLAAS KGaA GmbH
● Hitachi Ltd
● Mitsubishi Corporation
● HBXG
● Liebherr Group
● Branson Tractors
● Komatsu Limited
● Kubota Corporation
● Shantui Construction Machinery Co. Ltd
● Terex Corporation
環境対応型エンジンと電動化の進展が加速
近年、国内外の環境規制が厳格化する中、エンジン排出ガス規制への対応も重要なテーマとなっています。日本のメーカー各社は、排出ガスの低減技術に加え、電動トラクタの開発にも力を入れており、CO?削減とエネルギー効率の両立を図る動きが活発化しています。ハイブリッド型やフル電動型のクローラトラクタは、特に環境意識の高い地方自治体や持続可能な農業を志向する企業にとって魅力的な選択肢となりつつあります。これにより、環境と経済の両立を図る市場構造が形成され始めています。
国内主要企業の動向と技術開発戦略
クボタ、ヤンマー、IHI、コマツといった国内のリーディング企業は、クローラトラクタの技術革新と海外展開に注力しています。各社は、自動運転制御、遠隔操作、IoTプラットフォーム統合といった領域で先進技術を導入し、アジアや北米市場との連携を強化。国内市場の成長に加え、海外からの逆輸入的な技術進化のフィードバックにより、クローラトラクタの性能と機能は年々洗練されてきています。こうした動きが国内市場全体の高度化と差別化を促し、技術立国・日本の競争力を裏付けています。
