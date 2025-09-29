【開催まで2週間！】全国43蔵・162銘柄の日本酒が池袋に集結！「超吟醸祭 powered by SIPORY」が10月18日～19日にHareza池袋・中池袋公園で開催！

合同会社Doosin

全国の酒蔵と銘酒が一堂に集まる日本酒フェス「超吟醸祭 ～秋の吟醸酒を味わう会～ powered by SIPORY」が、2025年10月18日（土）・19日（日）の2日間、Hareza池袋・中池袋公園で開催されます。

今年はなんと43蔵・162銘柄が登場！過去最大級のスケールで、ここでしか味わえない特別な日本酒を飲み比べできます。さらに今回は新企画として、気に入った銘柄をその場で購入できる「SAKEチケット販売」がスタート。現地で出会った“推し酒”を、後日ご自宅でもゆっくり楽しめるようになりました。

“飲んで楽しい、持ち帰ってもう一度楽しめる”――超吟醸祭は今年、さらに進化します。

▶超吟醸祭チラシPDF(https://drive.google.com/file/d/1Xc7MagXDVYk2XLD_UuP2ac8uZs_s0rjL/view?usp=sharing)

超吟醸祭とは？

「超吟醸祭 powered by SIPORY」は、10月18日（土）・19日（日）にHareza池袋・中池袋公園で開催されます。

本祭では43蔵・162銘柄の吟醸酒を、2時間飲み放題で体験可能。さらに豪華ゲストによるトークショーやオリジナルアクリル升での飲み比べなど、日本酒とエンタメが融合する特別な2日間をお届けします。

※参加チケットは残りわずかとなっております。完売前にぜひお早めにお求めください。

▼DAY1(10月18日)のチケット情報

※超吟醸祭のPOINT- 43蔵・162銘柄の吟醸酒が飲み放題（2時間制）- 人気声優・アーティストによるトークショー- オリジナルアクリル升を配布（記念に持ち帰り可）- スポンサーブースでの特別体験- 会場でも、自宅でも楽しめるSAKEチケット販売イベント概要

2025年10月18日（土）、ついに「超吟醸祭 powered by SIPORY」が開幕！

初日のDAY1は、日本酒ファンもカルチャーファンも見逃せない豪華ゲストが大集結します。

第1部には小泉萌香さんと牧野由依さんが登場。音楽と芝居で活躍する二人が、日本酒との思い出や楽しみ方を語り合います。

第2部には茅野愛衣さん。柔らかな声とともに、日本酒の魅力をそっと届けてくれます。

そして第3部には橘ケンチさん（EXILE）。日本酒文化の発信をライフワークにする彼が、奥深い日本酒の世界を熱く語ります。

ここでしか聞けない話、ここでしか味わえない時間。

“いい声”と“旨い酒”が響き合う特別なひとときを、ぜひ一緒に楽しみましょう！

▼DAY2(10月19日)のチケット情報

DAY1出展酒一覧

2025年10月19日（日）、超吟醸祭 powered by SIPORYはいよいよDAY2へ！

この日も日本酒とエンタメが響き合う特別なステージが待っています。

第4部には仲村宗悟さんが登場。フランクで親しみやすいトークとアーティストとしての魅力で会場を盛り上げます。

第5部には工藤晴香さん。ロックシンガーならではの感性で、日本酒との向き合い方をまっすぐに届けてくれます。

そしてラスト第6部には安野希世乃さん。透明感あふれる声で、日本酒の魅力や楽しみ方を語り、イベントを感動的に締めくくります。

人気声優・アーティストたちが“日本酒”をテーマに語り合う時間は、超吟醸祭だけの特別な体験。

DAY2はフェスのクライマックスにふさわしい熱気と余韻を味わえる一日になるはずです。

SAKEチケット販売について

DAY2出展酒一覧

今年の超吟醸祭では、会場で気に入った銘柄をその場で購入できる「SAKEチケット販売」を初めて実施します。



SAKEチケットは事前購入・当日購入どちらもOK。イベント期間中に会場で引き換えることで、出展されている吟醸酒をご自宅に持ち帰ることができます。

「その場で楽しむだけじゃもったいない！」――そんな声に応えて誕生したのが、この新しい仕組み。

会場で出会った“推し酒”を、後日もう一度ゆっくり味わうことができるのは、SAKEチケットならではの魅力です。

当日盛り上がった余韻をおうちでも。

ぜひSAKEチケットで、お気に入りの銘柄を手に入れてください。

超吟醸祭 概要

SAKEチケット｜事前予約はSTORES :https://sipory.shop/?category_id=68aaf9c30f090c678438fbfe- イベント名：超吟醸祭 ～秋の吟醸酒を味わう会～ powered by SIPORY- 開催日程：2025年10月18日（土）・19日（日）- 会場：Hareza池袋・中池袋公園（東京都豊島区東池袋1-16-1）- 出展酒蔵数：43蔵- 出展銘柄数：162銘柄- 内容：全国43蔵・162銘柄の吟醸酒を2時間飲み放題で試飲人気声優・アーティストによるトークショー（全6部構成）来場者全員にオリジナルアクリル升を配布スポンサーブースでの特別体験日本酒に合うフードブース出店SAKEチケット販売（会場で出展銘柄を購入し、後日ご自宅でも楽しめる新企画）- チケット料金：4780円（税込）～超吟醸祭｜チケット購入ページ :https://sipory.shop/?category_id=685aa17b73db3d9d71817e30超吟醸祭｜公式サイト :https://superginjo-fes.jp/