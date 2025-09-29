【K-POP＆韓ドラファン待望】推しのセリフや歌詞が聞き取れる♪初めてでもわかりやすい音声DL付き『ローマ字読みだから通じる！わかる！韓国語マスターＢＯＯＫ』9月29日に発売！
株式会社河出書房新社（東京都新宿区／代表取締役 小野寺優）より、語学書『ローマ字読みだから通じる！わかる！韓国語マスターＢＯＯＫ』（税込定価1,650円）を、2025年９月29日に発売いたします。
子どもの頃に学んだローマ字を使えば、カタカナ読みよりも伝わる、聞き取れる！
本書ではローマ字読みを参考に二次元コードで再生できるＤＬ音声を聴くことで、一人でも発音練習が可能です。さらにハングルをなぞり書きをしながら、練習問題にもチャレンジ！「読む」「書く」「聞く」の３つのステップで簡単に韓国語をマスターできます。
韓国ドラマを見て、K-POPにハマって、韓国のファッションやコスメに興味を持って……など、韓国語を始めるきっかけはさまざま。けれども、勉強を始めてみると誰もが必ずぶつかる壁が、韓国語を表す文字＝ハングルの習得です。
一方で韓国語には、「約束」＝「약속（yaksok ／ヤクソク）」、「家族」＝「가족 （kajok ／カジョク）」など、日本語と発音が似ている言葉もたくさんあります。そもそも、韓国語も日本語も同じく漢字文化圏で生まれた言葉。表記のちがいはあっても、単語自体は同じ漢字の言葉が使われていて、その漢字の音が韓国式、日本式に発音されているので、よく似た発音の単語やほぼ発音が同じ単語がたくさんあるのです。
ハングルは、英語のアルファベットと同じように文字自体に意味はない音を表す表音文字。そのため一度読み方さえ覚えてしまえば、標識やメニューなど街中の文字が読めてしまいます。
本書は日本人に馴染みやすいローマ字表記で、ハングルの音を覚えてしまおうという意図で企画しました。韓国語は日本語に比べて子音や母音が多く、似たような形の文字もあるので、はじめのうちは混乱するかもしれません。しかし音を覚えることで、文字として、情報として、スッと頭に入ってくる日がきっとくるはずです。
本書は、はじめての方にもわかりやすく、韓国語の仕組みと発音を解説し、日常会話の習得を可能にする韓国語マスターブックです。音楽やファッションなど、進化を続ける韓国文化をより身近にする『ローマ字読みだから通じる！わかる！韓国語マスターＢＯＯＫ』の発売に、ぜひご注目ください！
■『ローマ字読みだから通じる！わかる！韓国語マスターＢＯＯＫ』もくじ
はじめに
なぜローマ字でハングル？
本書の表記
反切表
本書の使い方と音声の聞き方
第１章 基本母音
練習問題１／C O L UMN 1 ㅓ ㅗの発音について
第２章 平音
練習問題２／C O L UMN 2 ㄱ ㄷ ㅂ ㅈの発音について
第３章 激音
練習問題3／C O L UMN 3 激音の発音について
第４章 濃音
練習問題４／C O L UMN 4 濃音の発音について
第５章 複合母音
練習問題５／C O L UMN 5 複合母音の発音の特徴
第６章 パッチムと発音の変化
練習問題６,７／C O L UMN 6 ちょっと裏ワザ
第７章 韓国語で言ってみよう- ハングルをローマ字に置きかえて-
数詞／日付／時間と曜日／代名詞・助詞／家族／公共の施設／地名／乗り物／疑問符
練習問題８／C O L UMN 7 連音化について
第８章 覚えておくと便利！！ 役立つ表現111
あいさつ／お礼・お詫び／ものごとを尋ねる／レストランで／居酒屋で／買い物で／タクシー、バスに乗る／観光地で／エステで／病院で／困ったとき
総合問題
練習問題・総合問題の解答
■著者 市吉則浩 Norihiro Ichiyoshi
1973年東京生まれ。明治学院大学卒業。2000年日本語講師として渡韓。延世大学校韓国語学堂を修了し、帰国後、韓日交流センターを主宰。韓国語教室で語学指導に従事する傍ら日韓に関わる様々な活動に携わる。
http://www.gauche.co.jp
■新刊情報
書名： ローマ字読みだから通じる！わかる！韓国語マスターＢＯＯＫ
著者： 市吉則浩・著 ゴーシュ・編
仕様：46変形／並製／160ページ
発売日（予定）：2025年9月29日
税込定価：1650円（本体1500円）
ISBN：978-4-309-29541-1
装丁：フレーズ
URL：https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309295411/