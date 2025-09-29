【会計事務所の皆さま必見！】JDL AIにより大幅に業務を効率化した実例をご紹介！～全国140会場「JDL AI-OCR PLUS全国展示会」

株式会社日本デジタル研究所

株式会社 日本デジタル研究所(略称：JDL、代表取締役社長：前澤和夫、本社：東京都江東区)は、会計事務所の皆さまを対象に、10月2日より全国140会場で、「JDL AI-OCR PLUS全国展示会（参加無料）」を開催いたします。

【JDL AI-OCR PLUS全国展示会】https://www.jdl.co.jp/event/?prt=hp(https://www.jdl.co.jp/event/?prt=hp)

証ひょうはAI-OCR、さらに銀行APIやCSVもAI仕訳。「JDL AI」による業務改善を、ぜひお近くの会場でご覧ください！

本展示会では、「AI-OCR PLUS 仕訳入力システム」による仕訳生成について実演を交えてご紹介するほか、これまで業務改善に大きな成果を上げられたお客様の実例をご紹介。さらに、直前に迫った繁忙期対策として、JDL AIを活用した年末調整、確定申告の処理についてもご案内します。

【NEW】 他社ベンダーからJDLに切り替えた税理士法人や、JDL AIによる業務効率化によりスタッフの給与ベースアップを実現した実例をご紹介！

全国140の会場で開催する地域密着型の展示会。会計事務所業界に大きな変化をもたらしているJDLのAI-OCRをお近くでご覧いただけるまたとないチャンスです。

皆さまのご来場を、心よりお待ち申し上げております。

開催会場の詳細およびご来場のお申し込み、その他最新情報はホームページをご覧ください。

【「JDL AI-OCR PLUS全国展示会」開催会場一覧】

【北海道】10月7日(火) 札幌 TKP札幌カンファレンスセンター北3条（7階 カンファレンスルーム7D）

10月8日(水) 函館 サン・リフレ函館（視聴覚室）

10月9日(木) 帯広 とかちプラザ（3階 会議室304）

11月5日(水) 苫小牧 苫小牧市文化交流センター アイビー・プラザ（4階 視聴覚室）

11月7日(金) 旭川 プロム旭川駅前（第一会議室）

【青森】10月15日(水) 弘前 弘前市民会館（中会議室）

11月6日(木) 八戸 八戸インテリジェントプラザ（研修室）

11月12日(水) 十和田 十和田商工会議所（中会議室）

【岩手】11月6日(木) 盛岡 盛岡地域交流センター マリオス（18階180会議室）

【秋田】11月12日(水) 秋田 秋田拠点センター ALVE（音楽交流室Ｄ）

【宮城】10月8日(水) 仙台 TKPガーデンシティ仙台（カンファレンスルーム30D）

【山形】10月9日(木) 山形 やまぎん県民ホール（会議室2）

【福島】10月8日(水) 福島 ラコパふくしま（会議室Ｈ）

10月16日(木) 郡山 郡山市労働福祉会館（第1会議室）

11月5日(水) いわき いわきニュータウンセンタービル（Ｂ会議室）

11月11日(火) 白河 白河市立図書館地域交流会議室（小会議室1・2）

【茨城】11月6日(木) 水戸 水戸市民会館（中会議室302）

【栃木】10月2日(木) 宇都宮 栃木県青年会館コンセーレ（研修室）

10月8日(水) 大田原 トコトコ大田原 市民交流センター（視聴覚室）

11月5日(水) 足利 足利商工会議所（応接会議室）

11月6日(木) 小山 小山商工会議所（中会議室）

【群馬】10月3日(金) 太田 太田商工会議所（第１研修室）

11月4日(火) 高崎 ビエント高崎（402会議室）

【埼玉】10月6日(月) 川口 川口駅前市民ホール「フレンディア」（Ｃ）

10月14日(火) 大宮 RaiBoC Hall(市民会館おおみや)（展示室2）

10月20日(月) 熊谷 熊谷文化創造館さくらめいと（会議室4）

11月5日(水) 越谷 越谷市中央市民会館（第６会議室）

11月10日(月) 所沢 所沢市民文化センターミューズ（会議室2号）

11月11日(火) 浦和 埼玉会館（5B会議室）

11月12日(水) 川越 ウエスタ川越（第1会議室）

【東京】10月2日(木) 豊島区池袋 としま区民センター（会議室404）

10月3日(金) 大田区大森 アトレ大森ホール（ホールＢ）

10月6日(月) 千代田区神田小川町 TKP神田ビジネスセンター（カンファレンスルーム701）

10月6日(月) 江東区亀戸 カメリアプラザ（第２研修室）

10月7日(火) 練馬区練馬 練馬産業会館（中・小会議室併用）

10月7日(火) 八王子 東京たま未来メッセ東京都立多摩産業交流センター（第４会議室）

10月8日(水) 小平 小平市民文化会館（ルネこだいら）（会議室）

10月8日(水) 町田 町田市文化交流センター（カトレア）

10月9日(木) 足立区北千住 東京芸術センター（会議室２.）

10月10日(金) 渋谷区渋谷 渋谷区文化総合センター大和田（学習室２）

10月10日(金) 江戸川区船堀 タワーホール船堀（306会議室）

10月20日(月) 調布 調布市文化会館 たづくり（303/304会議室）

10月21日(火) 台東区浅草橋 東京文具共和会館（５階Ｄ室）

11月5日(水) 千代田区飯田橋 ベルサール飯田橋駅前（Room2）

11月5日(水) 豊島区池袋 JDL池袋営業所

11月6日(木) 世田谷区三軒茶屋 三茶しゃれなあどホール（世田谷区民会館別館）（第３集会室（ビーナス））

11月6日(木) 羽村 プリモホールゆとろぎ（羽村市生涯学習センター）（講座室２）

11月6日(木) 多摩センター パルテノン多摩（会議室５）

11月11日(火) 港区新橋 ニュー新橋ビル（会議室B-1）

11月11日(火) 品川区五反田 ＴＫＰスター貸会議室五反田（カンファレンスルーム９Ａ）

11月12日(水) 中央区日本橋茅場町 東京証券会館（第9会議室）

11月13日(木) 北区王子 北とぴあ（1602会議室）

11月13日(木) 文京区 全水道会館（4階 小会議室）

11月14日(金) 三鷹 三鷹産業プラザ（705会議室）

【千葉】10月7日(火) 成田 成田国際文化会館（第３会議室）

10月8日(水) 市川 山崎製パン企業年金基金会館（第2会議室）

10月15日(水) 木更津 ホテルロイヤルガーデン木更津（会議室）

11月5日(水) 松戸 松戸商工会議所（４階小会議室）

11月6日(木) 東金 東金商工会議所（３階会議室）

11月18日(火) 習志野 習志野商工会議所（小会議室（Ｃ））

【神奈川】10月2日(木) 川崎市新百合ヶ丘 新百合トウェンティワンホール（第２研修室）

10月3日(金) 川崎市溝の口 てくのかわさき（第１研修室）

10月7日(火) 相模原 相模原市立産業会館（小研修室）

10月7日(火) 横須賀 ヴェルクよこすか（3階 第6会議室）

10月8日(水) 横浜市鶴見 鶴見公会堂6階 会議室3

10月9日(木) 平塚 平塚プレジール（丹沢）

11月6日(木) 横浜市センター北 ボッシュホール（都筑区民文化センター ）（会議室1・2）

11月7日(金) 川崎市武蔵小杉 川崎市コンベンションホール（会議室４）

11月11日(火) 藤沢 藤沢商工会館ミナパーク（501会議室）

11月12日(水) 海老名 ViNA GARDENS OFFICE（小田急海老名貸し会議室B・C）

【山梨】10月6日(月) 甲府 山梨県地場産業センターかいてらす（円卓会議室）

11月7日(金) 富士吉田 ふじさんホール・富士吉田市民会館（会議室２・３）

【長野】10月3日(金) 松本 松本商工会館（606会議室）

10月6日(月) 諏訪 駅前交流テラスすわっチャオ（会議室2）

11月4日(火) 佐久 佐久平交流センター（第2会議室）

11月10日(月) 飯田 飯田文化会館（会議室4）

【新潟】10月7日(火) 長岡 ハイブ長岡（会議室Ｆ）

10月15日(水) 十日町 十日町市中央公民館 段十ろう（多目的スペース３）

11月6日(木) 三条 三条市地場産業振興センター メッセピア（中会議室）

11月13日(木) 新潟 新潟テルサ（小会議室１）

【富山】10月6日(月) 富山 富山国際会議場（会議室205）

11月13日(木) 高岡 高岡商工会議所（503号室）

【石川】10月15日(水) 金沢 金沢商工会議所（研修室2）

【福井】11月6日(木) 福井 福井市地域交流プラザ（研修室602）

【静岡】10月8日(水) 掛川 掛川市生涯学習センター（１階 第２会議室）

10月15日(水) 三島 三島商工会議所（４階 会議室Ｃ）

11月6日(木) 富士 富士市交流センター（２階 会議室２)

11月12日(水) 浜松 浜松労政会館（７階 第４会議室）

【愛知】10月7日(火) 岡崎 岡崎商工会議所（401会議室）

10月7日(火) 名古屋市栄 中日ビル（room3）

10月8日(水) 春日井 ルネック（会議室A）

10月10日(金) 西尾 西尾勤労会館（研修室）

11月7日(金) 名古屋市金山 名古屋都市センター（第3会議室）

11月13日(木) 半田 半田市市民交流センター（ミーティングルームB）

【岐阜】10月9日(木) 各務原 各務原市産業文化センター（第１会議室）

10月15日(水) 多治見 多治見市産業文化センター（小会議室１）

10月15日(水) 岐阜市長良 岐阜メモリアルセンター（本館第一会議室）

11月7日(金) 岐阜市西濃 OKBふれあい会館（403会議室）

11月12日(水) 高山 ひだ地域地場産業振興センター（第２会議室）

【三重】10月16日(木) 伊勢 伊勢商工会議所（中ホール）

【滋賀】10月15日(水) 大津 ピアザ淡海（304会議室）

【京都】10月16日(木) 長岡京 長岡京市中央生涯学習センター（学習室2）

11月12日(水) 宇治 宇治商工会議所（第二研修室）

11月13日(木) 京都市御池 ハートンホテル京都（嵯峨）

【大阪】10月2日(木) 大阪市本町 大阪産業創造館（会議室Ｄ）

10月6日(月) 池田 池田商工会議所（A会議室）

10月8日(水) 富田林 すばるホール（会議室１）

10月15日(水) 大阪市天王寺 ホテルアウィーナ大阪（マーガレット）

11月6日(木) 枚方 ひらかたサンプラザホテル（バンケットルーム）

11月6日(木) 大阪市北堀江 ハウスビルシステム西区民センター（第４会議室）

11月12日(水) 堺 フェニーチェ堺（文化交流室Ａ）

11月13日(木) 東大阪 東大阪商工会議所（中会議室１）

【奈良】10月3日(金) 奈良 奈良県コンベンションセンター（会議室107）

11月7日(金) 橿原 奈良県社会福祉総合センター（第３会議室）

【和歌山】11月17日(月) 和歌山 和歌山城ホール（会議室５）

【兵庫】10月2日(木) 姫路 姫路商工会議所（本館６階 601会議室）

10月9日(木) 伊丹 伊丹商工会議所（多目的ホール）

11月14日(金) 西宮 なでしこホール（小ホール）

【岡山】10月8日(水) 岡山 岡山国際交流センター（5階第一会議室）

【広島】10月7日(火) 広島 RCC文化センター（609会議室）

11月13日(木) 呉 呉市きんろうプラザ（ビュー・ポートくれ）（中会議室）

【鳥取】11月6日(木) 倉吉 ホテルセントパレス倉吉（ウィンザー・サウス）

【島根】11月12日(水) 松江 くにびきメッセ（403会議室）

【山口】10月9日(木) 周南 周南シビック交流センター（交流室7）

【香川】11月13日(木) 高松 サンポートホール高松（63会議室）

【徳島】11月12日(水) 徳島 とくぎんトモニプラザ（大会議室１.）

【愛媛】10月8日(水) 松山 愛媛県県民文化会館（第1会議室）

【高知】10月2日(木) 高知 ちより街テラス（会議室3）

【福岡】10月8日(水) 北九州 パークサイドビル（小会議室２）

10月9日(木) 福岡市早良 SAWARAPIA 福岡県立ももち文化センター（会議室5）

11月12日(水) 久留米 久留米シティプラザ（小会議室１）

【佐賀】11月18日(火) 佐賀 佐賀商工ビル（中会議室７０４）

【長崎】10月10日(金) 長崎 メルカつきまち（Ａ会議室）

【大分】10月21日(火) 佐伯 保健福祉総合センター和楽（第1会議室）

【熊本】10月20日(月) 熊本 くまもと森都心プラザ（D会議室）

11月21日(金) 八代 桜十字ホールやつしろ（第3小会議室）

【宮崎】11月5日(水) 宮崎 KITENビル コンベンションホール（小会議室２）

【鹿児島】11月13日(木) 鹿屋 鹿屋商工会議所（実習室2-4）

【沖縄】10月2日(木) 那覇 沖縄産業支援センター（会議室(小)）

11月6日(木) 沖縄 沖縄商工会議所会館（中会議室）

開催会場の詳細およびご来場のお申し込み、その他最新情報はホームページをご覧ください。

【こちらも注目！】

データ入力はAIにまかせる時代に。

新妻聖子さん主演のWeb動画『JDL AI-OCRで会計事務所が大きく変わる。』公開中！

税理士に扮した新妻聖子さんが、JDLのAI-OCRの活用により大きく変わる会計事務所の姿を語るWeb動画も公開中です。 JDL AIによる入力業務削減で会計事務所業界に大きな変化が起きている今、会計事務所の皆さま必見！ ぜひ、ご覧ください！

Web動画公開中！『JDL AI-OCRで会計事務所が大きく変わる。』

