MiroMindのオープンディープリサーチフレームワークがFutureXベンチマークで首位を獲得、AIの新たなパラダイムを告げる





カリフォルニア州レッドウッドシティ、2025年9月26日 /PRNewswire/ -- 起業家兼慈善家であるTianqiao Chenが設立したオープンソースイニシアチブであるMiroMindは、展開する事象を予測するAI能力をリアルタイムでテストする世界初のFutureXベンチマークにおいて首位を獲得しました。MiroMindのエージェントフレームワークであるMiroflowは、8月の6位から9月には首位に躍進し、主要な国際的競合他社を凌駕しました。



https://futurex-ai.github.io/



Stanford、Princeton、Fudanなど国際コンソーシアムが開発したFutureXは、AIエージェントが現実世界の結果（株式市場の変動から選挙結果、技術トレンドまで）をどれだけ正確に予測できるかを測定します。静的なベンチマークとは異なり、FutureXは動的環境における推論能力と適応性を評価します。

「AIの第一のパラダイムは、一般的な知識と主題のない推論に焦点を当てていました。新たなパラダイムでは主題が必要で、記憶、アイデンティティ、目標を持つエージェントが求められます」とChenは述べました。「MiroMindは長期記憶を核とした大規模モデルを構築中です。これによりAIはより精度の高い予測と最終的な意思決定が可能になります。当社が目指すのは人間を代替するのではなく、人間を反映するAIです。」

LLMが一般知識からコンテンツを生成するのに対し、MiroMindは主体データ（個別化、文脈化、マルチモーダル、長期記憶）を統合し、各主体にとって最適な意思決定へと推論・予測・収束させます。

Chenは10年近く前にTianqiao and Chrissy Chen Instituteを創設し、戦略的エコシステムを構築しました。これはAIなどの技術活用を推進し、人間の脳や知性の側面に対する理解を深め、より優れた人工知能開発につなげることを目的としています。同研究所は世界中の大学や組織と連携しています。これらの取り組みが一体となり、記憶、予測、内省の原理に基づく人間中心のAI駆動型知能プラットフォームを形成しています。

MiroMindは、安全で進化し続けるコミュニティ主導の人工知能の基盤として予測型大規模モデルを構築するオープンソースAIイニシアチブです。その使命は、複雑な環境において推論し、予測し、人間と協働できる自律システムを創出することです。Xでは@miromind_aiをフォローしてください。 詳細については、https://miromind.ai/をご覧ください。Githubはhttps://github.com/MiroMindAI、Hugging Faceはhttps://huggingface.co/miromind-aiをご覧ください。

